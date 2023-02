Što napraviti u slučaju potresa? Nemojte paničariti, sagnite se i pokrijte glavu i vrat rukama...

Potres je sila koja se ne može u potpunosti predvidjeti - kako jačinom tako ni učestalošću, ali ono što može pomoći je spremiti se u skladu sa svojim mogućnostima.

Prije svega, bilo bi dobro provjeriti gdje se okupljaju stanovnici vaše četvrti, te o tome informirati sve ukućane. To je jamstvo da ćete se u slučaju veće katastrofe naći na tome mjestu.

Porazgovarajte i dogovorite preko koga ćete kontaktirati, za slučaj da budu prekinute telefonske veze, ili da netko od članova obitelji nema mobitel, a izgubite kontakt. Najbolje je dogovoriti s jednim članom obitelji (djedom ili bakom, na primjer), da ćete mu se povremeno javljati i informirati ga o tome gdje ste, te dogovoriti sa svima da se u slučaju prekida kontakta javljaju njima.

Za slučaj da ne možete stići na mjesto sastanka, tako ćete barem imati informaciju gdje su članovi vaše obitelji.

Svi odrasli članovi kućanstva trebali bi s djecom porazgovarati o tome kako se reagira u slučaju potresa, pogotovo upozoriti ih da ne bi smjeli izlaziti iz stanova i kuća u trenutku dok se zemlja još trese.

Najveći broj nesretnih slučajeva događa se upravo u trenutku izlaska iz stanova, na stepenicama, ili u liftu, koji se tijekom i nakon potresa ne smije koristiti dok stručnjaci ne potvrde da je to sigurno.

Evo osnovnih uputa koje svaki član obitelji moraju usvojiti:

Prije potresa pobrinite se za:

- popravite neispravne električne instalacije, plinske i vodovodne cijevi, ili ih držite zatvorenima

- označite glavnu sklopku za struju te glavni ventil za plin i vodu te kratkom uputom opišite postupak njihova zatvaranja i zalijepite je blizu

- spustite velike i teške predmete na niže police, pričvrstite visoke, plitke ormare i police te ogledala i okvire slika na zidove

- onemogućite kretanje dijelova namještaja na kotačićima (TV i kompjutorski stolići i slično)

- boce, staklo, porculan i druge lako lomljive predmete spustite u niske ormariće i po mogućnosti ih zaključajte

- pronađite ‘sigurna’ mjesta u svakoj prostoriji ispod kojih se možete sakriti: To su čvrsti stol, ili nosivi zid, ispod stola i ispod štokova u vratima na nosivom zidu

- držite pri ruci osnovna sredstva za samopomoć i osnovnu količinu vode i hrane (trebali biste imati barem pola litre vode po članu kućanstva i barem neke suhe kekse)

- pripremite po jednu torbu/ruksak za svakog ukućana s osnovnim lijekovima (pogotovo za kronične bolesnike kojima zdravlje ovisi o redovnoj terapiji), nešto suhe hrane i vodom, za slučaj evakuacije

Za vrijeme potresa

- ostanite unutar građevine, sagnite se i pokrijte. Najbolje je skloniti se ispod stola, stati u kut ili uz nosive zidove. Pokrijte glavu i vrat rukama

- maknite se od polica ili od sličnih objekata što mogu pasti. Ne trčite na izlazna vrata.

- sačuvajte prisebnost duha i ne paničarite, jer je panika pogubna.

- odmaknite se što dalje od staklenih površina i pregradnih zidova.

- ne upotrebljavajte šibice i otvorenu vatru

Nakon potresa

- kad prestane prvi potres, napustite prostorije na najpogodniji način i uzmite sa sobom najvažnije pripremljene stvari

- nikako ne napuštajte građevinu dizalom (zbog velike mogućnosti od kvara instalacija, rušenja dizala, nestanka struje i sl.), spustite se stepenicama

- isključite struju na glavnoj sklopci te zatvorite plin i vodu na glavnome ventilu

- pomozite stradalima, ali ne pomičite teško povrijeđene

- pijte samo zapakiranu vodu i onu što stigne kao pomoć

- ako ste ostali pod ruševinama budite mirni i zovite u pomoć tako da lupate čvrstim predmetom o instalacijske cijevi (vodovodnim i od centralnog grijanja)

- čuvajte snagu!

Imajte na umu prije evakuacije

- ostanite pribrani, provjerite jeste li ozlijeđeni i ako možete, pružite si prvu pomoć

- do dolaska spasilačkih timova pomozite ozlijeđenima oko sebe - ne pokušavajte pomicati teško ozlijeđene osobe, osim ako to nije potrebno radi spašavanja života.

- ako morate pomaknuti osobu bez svijesti, najprije joj imobilizirajte vrat, leđa i ozlijeđene udove

- očekujte naknadne potrese koji mogu biti dovoljno snažni da uzrokuju dodatnu štetu, pa izbjegavajte jako oštećene građevine

- provjerite je li došlo do oštećenja plinovoda, vodovoda i kanalizacije te električnih instalacija te otvorite prozore i vrata ako osjetite miris plina te ne pokušavajte uključiti struju ili neki električni i elektronski uređaj

- ne uključujte plin samostalno, prepustite to ovlaštenim osobama

- odmah ugasite požar u vašem domu ili susjedstvu, ne čekajte vatrogasce

- ako se nalazite na otvorenom, udaljite se od građevina ili objekata kojima prijeti urušavanje

- uputite se na mjesto koje ste dogovorili s članovima obitelji

- oslobodite ceste vozilima hitnih službi

- slušajte vijesti samo iz provjerenih izvora, npr. nacionalne televizije i radija te obavijesti lokalne vlasti i ne vjerujte glasinama te ne širite neprovjerene informacije

- ako trebate hitnu pomoć, obavijestite spasitelje o svojoj lokaciji i zdravstvenome stanju

- ako se od vas traži te ako ste sposobni priključite se spasiocima i pritom slušajte upute ovlaštenih osoba

Pripremite komplet za preživljavanje

Svako od ukućana trebao bi imati mali ruksak od vodootpornog materijala, s osnovnim stvarima neophodnima za preživljavanje u slučaju katastrofe. Prije nego izađete iz kuće, ponesite osnovne dokumente, uzmite ključeve od automobila i vikendice, ili obiteljske kuće u koju se možda možete skloniti (ukoliko ranije niste pripremili rezervne ključeve). U ruksaku treba biti:

Foto: Dreamstime/ilustracija

- blok s važnijim telefonskim brojevima (nemojte se oslanjati samo na mobitel),

- komplet za prvu pomoć,

- svjetiljka i mali radioaparat s rezervnim baterijama

- popis lijekova za kronične bolesnike

- rezervne naočale ili leće

- voda u boci (2 l dnevno po osobi)

- konzervirana i nekvarljiva hrana, otvarač za konzerve te suha hrana i slatkiši s dužim rokom trajanja

- kronični bolesnici trebali bi imati osnovne lijekove barem za 2 do 3 dana

- u rukama ponesite pokrivače i rezervnu odjeću

