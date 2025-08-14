Obavijesti

ANALIZA CNN-a

Što Putin želi od Trumpa na Aljasci? Ne radi se o miru...

Piše Veronika Miloševski,
Što Putin želi od Trumpa na Aljasci? Ne radi se o miru...
Aljaska kao lokacija sastanka, pravi je mamac za probuđene ruske nacionaliste koji i dalje tvrde da je taj teritorij povijesno njihov

U najvećoj i najudaljenijoj američkoj državi sastat će se predsjednici Donald Trump i Vladimir Putin na jednom od potencijalno najvažnijih susreta svojih mandata. Iz Moskve, gdje prorežimski propagandisti već slave koristi koje će ovaj sastanak donijeti, dolaze signali velikog iščekivanja, piše CNN u svojoj analizi.

Za Kremlj, već i sama činjenica da se summit s američkim predsjednikom održava predstavlja ogromnu pobjedu.

- Nitko više ne govori o međunarodnoj izolaciji Rusije, niti o našem strateškom porazu - napisao je istaknuti prokremaljski vojni bloger Alexander Kots, dodajući kako sastanak na Aljasci ima "sve šanse da postane povijesni".

Predsjednički summit omogućuje Putinu da se vrati za glavni stol međunarodne diplomacije, prkoseći onima koji ga žele izbjeći ili čak uhititi pod optužbama za ratne zločine u Ukrajini.

 Aljaska kao lokacija sastanka, pravi je mamac za probuđene ruske nacionaliste koji i dalje tvrde da je taj teritorij povijesno njihov. Aljaska, nekadašnji posjed Ruskog Carstva, prodana je Sjedinjenim Državama 1867. godine za, čak i tada, mizernih 7,2 milijuna dolara. Dodatnu su vatru zapalili isječci Trumpove izjave uoči summita, kada je greškom rekao da putuje u "Rusiju" na sastanak s Putinom, što su ruski mediji protumačili kao priznanje da je Aljaska "naša".

Za ostatak svijeta, međutim, jedini fokus ovog summita je rat u Ukrajini i pitanje je li Rusija spremna na ustupke kako bi ga okončala. Bijela kuća je jasno dala do znanja da se Trump namjerava usredotočiti isključivo na završetak rata.

Trump je nakon razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i europskim čelnicima obećao "vrlo teške posljedice" ako Putin ne pristane okončati rat. Ipak, iz Kremlja, koji se osjeća dominantno na iscrpljujućem ukrajinskom bojištu, do sada nije bilo znakova stvarnog kompromisa.

Vjerojatnije je da Putin ima drugi plan. Pojavili su se detalji navodne ruske mirovne ponude prema kojoj bi Kijev predao teritorij u regiji Donbas u zamjenu za prekid vatre. Tu je ideju ukrajinsko vodstvo odlučno odbacilo.

- Neću predati svoju zemlju jer na to nemam pravo. Ako danas napustimo Donbas, naše utvrde, naš teren, visine koje kontroliramo, jasno ćemo otvoriti put za pripremu ruske ofenzive - kazao je Zelenski.

Uoči summita, Bijela kuća je pokušala smanjiti očekivanja te opisala sastanak kao priliku za "opipavanje terena". Kremlj je taj koji je zatražio summit, vjerojatno kako bi spriječio prijetnju američkih carina i sankcija.

Održavanje razgovora s Trumpom može biti učinkovit način da se taj rok odgodi na neodređeno vrijeme. Šire gledano, Putin u Trumpu vidi jedinstvenu priliku za temeljni reset odnosa s Washingtonom i odvajanje tih veza od sudbine Ukrajine, što bi podijelilo i zapadne saveznike. Činjenica da je u ruskoj delegaciji i glavni ekonomski izaslanik Kremlja, Kirill Dmitriev, sugerira da će se razgovarati i o gospodarskoj suradnji. Ako Putin uspije u svom naumu, "ukrajinsko pitanje" moglo bi postati tek jedna od mnogih tema, i to ne nužno najhitnija, zaključuje se u analizi CNN-a.

