Što radi na dan izbora? Pregledi su otkazani, ali u kupnju možete

U samoj smo završnici utrke pred izbore. Počela je predizborna šutnja, a sutra od 7 sati u Hrvatskoj se otvaraju i birališta. Po prvi puta u hrvatskoj povijesti na birališta izlazimo u srijedu, pa je srijeda neradni dan. S obzirom na dosadašnju praksu da se izbori održavaju nedjeljom, nije bilo zabuna oko rada bolnica, banaka, dućana i ljekarni, no ove je godine sve drugačije.

Većina institucija, tijela i ustanova u terminu ovogodišnjih izbore, iako su oni usred tjedna, radit će kao da je nedjelja. Izborni dan propisan je kao neradni, a prema tumačenju Ministarstva gospodarstva, koje je tražila Hrvatska obrtnička komora, rad na taj dan dopušten je i nije kažnjiv. Neki privatnici tako će dan ipak provesti radno. Građani, nakon obavljanja svoje građanske dužnosti, neće moći primjerice u poslovnice banaka. Oni koji planiraju plaćanje internet bankarstvom taj dan, a važno im je da se ono provede, moraju voditi računa da će interne transakcije između primatelja i platitelja u istoj insitutciji biti provedene, dok se za sve ostale to mora provjeriti sa samim bankama.

Kao ni banke, neće raditi niti većina poštanskih ureda po zemlji. Izuzetak su poslovnica Hrvatske pošte u Branimirovoj ulici u Zagrebu i na graničnom prijelazu Bajakovo. - One će raditi prema redovnom radnom vremenu. Korisnici će u dežurnim poštanskim uredima moći obaviti sve usluge kao inače. Svi ostali poštanski uredi taj dan neće raditi - kažu iz Hrvatske pošte.

Sutra će biti zatvorene i škole te vrtići. Ipak, za sve će biti otvorene neke trgovine, a radit će i trgovački centri u Zagrebu. Rijeci, Osijeku, SPlitu i ostalim gradovima. Uz to, radit će i dežurne ljekarne, baš kao što je to slučaj nedjeljom i blagdanima, dok će ostale biti zatvorene. Oni kojima su potrebni lijekovi na izborni dan, trebaju provjeriti koje su to dežurne ljekarne u pojedinim gradovima.

Što se tiče bolnica, one će u srijedu raditi također kao da je nedjelja. U prijevodu, to znači da će raditi hitni prijam, a obrađivat će se samo hitni slučajevi. Redovnog programa, operacija, pregleda i ambulanti neće biti. U upravi KBC-a Zagreb rekli su nam da im je to poremetilo planove i zakompliciralo situaciju s obzirom na liste čekanja i već isplanirane djelatnosti, ali odluka je na državnoj razini i moraju je poštovati. Kasnije će, dodaju, nadoknađivati propušteno. Pacijenti će tako dobiti nove termine koje su propustili zbog izborne srijede.

Birači koji sutra pune 18 godina i postaju punoljetni, automatski postaju i novi birači koji mogu ostvariti svoje pravo. U deset izbornihj jedinica u Hrvatskoj bit će otvorena 6544 biračka mjesta. 