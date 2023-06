Što se dogodilo putnicima kod implozije podmornice? 'Smrt je bila trenutna. Nije bilo patnje...'

Foto: OCEANGATE EXPEDITIONS/REUTERS, Reuters, Canva

Kad dođe do implozije, to se dogodi u tren oka. Srećom, čovjek to ne bi osjetio. To se dogodi toliko brzo da nema patnje, kazao je u razgovoru za američke medije bivši operater podmornica u mornarici Mark Barry...

Petero ljudi s nestale podmornice Titan poginulo je u katastrofalnoj imploziji, poručili su jučer iz američke Obalne straže. Bespilotni podmorski robot poslan s kanadskog broda otkrio je olupinu podmornice u četvrtak ujutro na oko 500 metara od pramca stoljetne olupine, na dubini od tri do četiri km, rekao je kontraadmiral američke Obalne straže John Mauger na konferenciji za medije. "Krhotine su u skladu s katastrofalnim gubitkom tlačne komore", dodao je Mauger. POGLEDAJTE VIDEO: Sam uzrok implozije još nije poznat, ali većina stručnjaka smatra da je vjerojatan kriv 'defekt na vanjskom trupu'. Njegovo malo oslabljenje, smatra struka, najvjerojatniji je uzrok ove tragedije. Što se ide dublje, to je više vode iznad vas, veći je pritisak, a Titan nije zadovoljavao (sve) sigurnosne uvjete za toliko duboke zarone... - Kad dođe do implozije, to se dogodi u tren oka. Srećom, čovjek to ne bi osjetio. To se dogodi toliko brzo da nema patnje. Istraga će otkriti što je točno zakazalo, samo treba vremena - kazao je u razgovoru za američke medije bivši operater podmornica u američkoj mornarici Mark Barry. - Komadi te podmornice su raspršeni svugdje. Nadam se da će ovo ubrzati vrijeme reakcije kod budućih misija spašavanja. Moramo moći reagirati brže - dodaje Barry. Kako piše Insider, pritisak je na dubini na kojoj je bila podmornica 400 puta veći nego na površini. Prenose izjavu stručnjaka s Naval History Magazina koji pišu "Kako bi do potpunog uništenja došlo u jednoj dvadesetini sekunde"... - Znam da to nije utjeha za njihove obitelji, ali umrli su instantno. Nisu znali da je nešto pošlo po zlu - kazao je za CNN David Pogue, koji je bio prisutan u kontrolnoj sobi za vrijeme jednog zarona ovakve podmornice. Podsjetimo, petero putnika poginulo je u imploziji podmornice tijekom putovanja do olupine Titanica - milijarder Hamish Harding, pakistanski biznismen Šahzada Dawood i njegov sin Suleman, francuski oceanograf i stručnjak za Titanic Paul-Henry Nargeolet te Stockton Rush, osnivač OceanGatea. Foto: Reuters Teta 19-godišnjeg Sulemana Dawooda rekla je za NBC da je njezin nećak bio "prestravljen" ekspedicijom prije nego što je krenuo na nju. Azmeh Dawood, starija sestra pakistanskog milijardera, biznismena Šahzade Dawooda, rekla je medijima da je Suleman rekao rođaku da "nije baš za to" i da se osjeća "prestrašeno" zbog putovanja, prenosi Guardian.