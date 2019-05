Što se točno dogodilo: Avion se odbijao od piste poput igračke

Nove snimke sigurnosnih kamera iz moskovske zračne luke Šeremetjevo otkrivaju da se zrakoplov ruske tvrtke Aeroflot dvaput doslovce odbio od piste pokušvajući sletjeti. Superjet sa 78 putnika na letu SU1492 za Murmansk potom se opet diže nakon dva snažna udara o pistu, lebdi nekoliko metara iznad tla, još jednom snažno zapinje nosom, a onda repom. Zapalili su se motori i stražnji kraj zrakoplova se u sekundi pretvorio u plamenu buktinju.

Horrible. What on earth caused the plane to bounce like that? Assumed it had been on fire before landing https://t.co/RaYgncFGsN — Craig (@craig_mbu) 5. svibnja 2019.

Velika istraga pokazat će što se točno događalo na letu SU1492 od polijetanja u 18.02 po lokalnom vremenu do trenutka slijetanja točno u 18.30. Prema neslužbenim informacijama, pilot tvrdi da je neposredno nakon polijetanja zrakoplov udarila munja i tu je izgubio kompletnu elektroniku, od tog trenutka Superjetom je upravljao isključivo vizualno.

Russia's Investigative Committee has confirmed 41 people of the 78 on board Aeroflot flight #SU1492 have died in the accident. Four of the 5 crew members survived. https://t.co/eiZBP3hMgd pic.twitter.com/QOOTGbgobb — Breaking Aviation News (@breakingavnews) 5. svibnja 2019.

K tome, neslužbene informacije govore da su putnici odmah nakon udara munje prijavili požar, no plamen se na snimci pri slijetanju ne vidi sve do zadnjeg udara o tlo.

Foto: HANDOUT

Pilot je najprije kružio oko Šeremetjeva ne bi li usporio, što potvrđuje i Flightradar, no prvi pokušaj slijetanja nije uspio, a drugi je završio nesrećom. Nisu imali vremena ni ispustiti gorivo pa je zrakoplov pri slijetanju bio znatno iznad maksimalne dozvoljene težine pri slijetanju, što je uz veliku vertikalnu brzinu mogući razlog odbijanja zrakoplova na pisti Šeremetjeva.

New footage taken by a passenger on board Aeroflot flight #SU1492 as it lands on fire at Sheremetyevo airport. https://t.co/eiZBP3hMgd pic.twitter.com/AwFAv0TRK3 — Breaking Aviation News (@breakingavnews) 5. svibnja 2019.

Strašne snimke putnika koji su preživjeli objavljene su kasno sinoć na društvenim mrežama. U zrakoplovu je panika, čuje se vriska, kroz prozor se vidi otvoreni plamen na motorima nakon udara o tlo.

Od 78 putnika i članova posade preživjelo je njih 37, poginulo je 40 putnika i jedan član posade. Pilot je preživio. U nesreći su ozlijeđene 32 osobe, pet ih je u moskovskoj bolnici. Evakuacija je trajala točno 55 sekundi, požar je potpuno ugašen za 18 minuta. Ruski predsjednik Vladimir Putin odmah nakon nesreće uputio je izraze sućuti obiteljima poginulih.