Što slijedi nakon puča?: 'Krvavi ubojica Putin postao je šepava patka. Još uvijek ovo nije kraj'

Specijalna vojna operacija u Ukrajini moj je prioritet. Dan počinjem time i time ga završavam, u stalnom sam stalnom kontaktu s Ministarstvom obrane, govori ruski predsjednika Vladimir Putin na državnoj televiziji, koja je pustila njegov govor koji je snimljen prije pokušaja državnog udara.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Nakon što su borci plaćeničke skupine Wagner pod vodstvom Jevgenija Prigožina u subotu zauzeli dva ruska grada, Rostov na Donu i Voronjež te krenuli prema Moskvi Putin je bio oštriji i najavljivao da će sve kazniti, ali je u međuvremenu svima ponudio amnestiju.

- Ovo je zločinačka kampanja. Jednaka je oružanoj pobuni. Rusija će se braniti. Borimo se za život i sigurnost naših građana i naš teritorijalni integritet. To je pokušaj podmetanja iznutra. To je izdaja. Borimo se protiv anarhije i kapitulacije. Ova unutarnja pobuna je za nas smrtni udarac. Činim sve da odbijem ovaj napad. Osobni interesi su doveli do izdaje naše zemlje i uzroka zbog kojeg se bore naše oružane snage. Svi koji su krenuli putem izdaje bit će kažnjeni i za to će odgovarati - govorio je Putin da bi nekoliko sati nakon toga nestao, a njegov avion misteriozno poletio iz Moskve.

U sve se uključio Putinov najodaniji saveznik Aleksandar Lukašenko, bjeloruski predsjednik, koji je u Putinovo ime pregovarao s Prigožinom.

- Za 24 sata stigli smo na 200 km od Moskve. Za to vrijeme nismo prolili nijednu kap krvi naših boraca Shvaćajući da će ruska krv biti prolivena, okrećemo naše kolone i vraćamo se u terenske kampove kao što je planirano - objavio je Prigožin na Telegramu, odjeven u punu borbenu spremu. Dodao je da je borcima Wagnera naredio da se vrate u svoje baze. Nakon toga su se borci Wagnera počeli povlačiti i napustiti gradove koje su preuzeli u južnoj Rusiji.

Prije nego što su otišli, deseci stanovnika klicali su i skandirali "Wagner! Wagner!" ispred vojnog stožera koji su zauzeli. Protuterorističke sigurnosne mjere još uvijek su na snazi u Moskvi, ali nije jasno nalazi li se Putin uopće u ruskoj prijestolnici. Prema dogovoru koji je postignut uz posredovanje Bjelorusije, Prigožin neće biti procesuiran za pobunu i preselit će se u Bjelorusiju kod Lukašenka kojeg poznaje 20 godina. Isto je potvrdio i glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

- Putin je u telefonskom razgovoru s Lukašenkom izrazio zahvalnost što je Prigožinu ponuđen azil u Bjelorusiji. Taj potez spriječio je krvoproliće - rekao je Peskov te dodao kako specijalna vojna operacija, kako je nazivaju u Rusiji, ide dalje.

Međutim, nakon što je kasno u subotu viđen kako napušta okružni vojni stožer u Rostovu, stotinama kilometara južno od Moskve, u nedjelju se nije znalo gdje se nalazi Prigožin. Iako su ruske vlasti potvrdile kako su povukli optužnicu protiv njega, nije jasno koja su mu jamstva dana za njegovu sigurnost i koja će biti njegova uloga u budućnosti.

Nije jasno ni što će biti s vojnicima u Wagneru, hoće li nastaviti surađivati s ruskom vojskom i biti integrirani u regularnu rusku vojsku te hoće li se vratiti borbama u postojećim zonama sukoba u Ukrajini, kao što sugeriraju ruski državni mediji. Analitičari se izrazili zabrinutost da bi borci mogli slijediti Prigožina na zapad ako ode u Bjelorusiju - najbližu točku odakle bi Rusija mogla napasti glavni grad Ukrajine Kijev.

- Ako uspije zadržati učinkovite borbene snage oko sebe, onda ponovno predstavlja prijetnju za ukrajinske snage najbliže Kijevu. Bilo bi sasvim moguće da Rusija iskoristi Wagnerovce kako bi ponovno pokušala zauzeti Kijev, bez obzira na kratkotrajnu pobunu koja je završila Prigožinovim pristankom na deeskalaciju i preseljenje u Bjelorusiju - izjavio je bivši načelnik glavnog stožera Velike Britanije Richard Dannatt.

Mihail Kasjanov, bivši ruski premijer, kaže da je Wagnerova pobuna označila početak kraja za Vladimira Putina. Za BBC je komentirao da bi Prigožin nakon putovanja u Bjelorusiju trebao produžiti do Afrike i boraviti negdje u džungli jer mu "Putin nedavne događaje neće tek tako oprostiti". Institut za proučavanje rata (ISW) navodi da je Kremlj imao problema s kreiranjem odgovora na Wagnerovu pobunu što dokazuje "unutarnje sigurnosne slabosti vjerojatno zbog iznenađenja i utjecaja velikih gubitaka u Ukrajini".

- Ruske vlasti mobilizirale su Rosgvardiju, ali nisu primijećena nikakva izvješća ili snimke koja bi sugerirala da su se jedinice Rosgvardije u bilo kojem trenutku sukobile s Wagnerom. Misija Rosgvardije je zaštita od unutarnjih prijetnji sigurnosti ruske vlade kao što je napredovanje prema Moskvi, a primjetno je da se Rosgvardia nije angažirala iako je Wagner zauzeo kritična vojna sredstva u Rostovu na Donu i uništio ruske vojne avione. Iako je i čečenski čelnik Ramzan Kadirov objavio da je mobilizirao svoje snage, Čečeni se također nisu sukobili s Wagnerom - navodi ISW u analizi.

- Lukašenkova uloga u zaustavljanju vojnog napredovanja prema Moskvi ponižavajuća za Putina i Lukašenku je možda osigurala druge koristi. Lukašenko će vjerojatno nastojati iskoristiti deeskalaciju oružane pobune kako bi unaprijedio svoje ciljeve, kao što je odgađanje formalizacije rusko-bjeloruske zajednice ili sprječavanje Putina da upotrijebi bjeloruske snage u Ukrajini - navodi dalje ISW.

- Brzina i koordinacija djelovanja Wagnera sugerira da je Prigožin gotovo sigurno planirao ovaj pokušaj unaprijed. Nije jasno je li Prigožin osigurao potporu Wagnerovih zapovjednika ili nižeg osoblja prije sklapanja navodnog sporazuma, a mnogi zaposlenici Wagnera vjerojatno će biti nezadovoljni mogućnošću potpisivanja ugovora s Ministarstvom obrane, demobilizacije ili raspoređivanja daleko od Ukrajine - zaključuje ISW.

Savjetnik ministra unutarnjih poslova Ukrajine Anton Geraščenko tvrdi da je Lukašenko spasivši Putina zapravo spasio sebe.

- Krvavi ubojica se pretvorio u šepavu patku, njegov macho imidž je srušen u Rusiji i u inozemstvu. Da su zauzeli glavni grad, preuzeli bi kontrolu nad vladinim zgradama, uključujući i Kremlj. To bi dovelo do sloma Putinova režima, a to bi izazvalo i slom Lukašenkova režima - rekao je Geraščenko.

Vojni i vanjskopolitički analitičar Marinko Ogorec smatra kako se otvorilo se puno više pitanja, nego što se dalo odgovora.

- Kako to da čovjek koji pokreće jednu takvu pobunu, koji ide na sve ili ništa, odjednom donosi odluku da se sve to završi, preko noći. Je li ovo stvarno bila pobuna ili je samo određena predstava koja je trebala dati neke odgovore ruskom čelništvu, to treba vidjeti. Ako je u pitanju bio scenarij, ako je u pitanju bila predstava, onda je svatko dobro odigrao svoju ulogu u svemu tome - rekao je Ogorec te odmah nastavio:

- Što se tiče Prigožina, njegova sudbina je vrlo neizvjesna. Ako Putin želi ostati na vlasti, barem po onoj retorici koju smo imali prilike slušati u subotu, onda Prigožinu nema mjesta na ovome svijetu. Jednostavno, to apsolutno ne dolazi u obzir. Rusi i dalje trebaju skupinu kao što je Wagner. Prigožin je još uvijek na čelu Wagnera. Koliko dugo će ostati, na koji način će se to razriješiti, to ćemo tek vidjeti u budućnosti i u vrlo doglednoj budućnosti. Hoće li on uopće ostati ili opet kažem, ako je ovo scenarij, ako je ovo nekakva dogovorena predstava, onda definitivno Prigožin ima i dalje svoje mjesto i ulogu u svemu tome - pojasnio je Ogorec. Još uvijek je nejasno, kaže Ogorec, kako će ova pobuna utjecati na Putinovu poziciju.