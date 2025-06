Što ste se osvježili, osvježili ste se. Vrućine sve do kraja tjedna

Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme uz slab, na istoku i umjeren istočni vjetar. Slaba do umjerena bura, još ujutro podno Velebita i jaka, popodne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, na moru većinom od 17 do 22 °C. Najviša dnevna od 25 do 30 °C, u Dalmaciji gdjegod i viša.

Pogledajte vrijeme po gradovima

- Od utorka do četvrtka u kontinentalnim predjelima pretežno sunčano uz porast dnevne temperature na vrijednosti većinom između 25 i 30 °C, dok će se u unutrašnjosti Dalmacije zadržati podjednako vruće kao u nedjelju i ponedjeljak. Jutra će biti relativno svježa, posebno u utorak.

Sunčano i stabilno i na Jadranu, gdje će i dalje biti većinom vruće. Bura će u utorak oslabjeti i okrenuti ponegdje na sjeverozapadnjak. Od srijede valja računati na buru u noćnim i jutarnjim satima te na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar sredinom dana i popodne - prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.