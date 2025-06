Stiglo osvježenje! Na kopnu je moguća kiša, na Jadranu jaka bura. Izdano niz upozorenja

Prema prognozi DHMZ-a u ponedjeljak će biti na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji pretežno sunčano. U unutrašnjosti prijepodne većinom oblačno uz mjestimice malo kiše uglavnom na sjeverozapadu. Od sredine dana razvedravanje, najprije u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare olujna. Prema večeri vjetar u u slabljenju. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 25, na Jadranu od 28 do 32 °C.

U utorak će biti pretežno vedro uz slab, na istoku i umjeren istočni vjetar. Slaba do umjerena bura popodne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji od 17 do 23 °C. Najviša dnevna u unutrašnjosti uglavnom od 24 do 27, na moru od 28 do 31 °C.

DHMZ je za ponedjeljak izdao narančasti alarm zbog snažnog vjetra u Velebitskom kanalu te su izdali žuta upozorenja zbog jakog vjetra u riječkoj regiji, za zapadnu obalu Istre, za Kvarner te Dalmaciju.

