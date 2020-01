Što sve trebate znati: Rotor u Zagrebu otvara se u nedjelju

Nakon godinu i nešto više od mjesec dana gotova je prva uporabna cjelina koja obuhvaća cestovne prometnice na rekonstruiranom rotoru u Remetincu, izvedene tunelske podvožnjake i sve pristupne cestovne pravce.

Promet će se zatvoriti u subotu navečer oko ponoći, a do 5 ujutro pomaknut će se sva signalizacija i semafori koji su dosad regulirali promet kako bi se od 7 ujutro rotorom i tunelima moglo voziti.

Gradonanačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, sa suradnicima, najavit će sutra i početak radova na drugoj uporabnoj cjelini koja obuhvaća tramvajsku prugu, pješačke i biciklističke staze te hortikulturno uređenje okoliša čiji dovršetak je planiran do početka svibnja ove godine.

Autobusi se vraćaju na stare linije

Sve autobusne linije koje prolaze rotorom vraćaju na svoje redovne trase kao prije početka samih radova

Foto: Moderna produkcija/Igor Vignjević

Promjene se odnose na autobusne linije: 110 (Savski most - Botinec), 111 (Savski most - Donji Stupnik - Stupnički Obrež), 112 (Savski most - Lučko), 132 (Savski most - Goli Breg - Brezovica), 133 (Savski most - Sveta Klara - Čehi), 159 (Savski most - Strmec Odranski), 160 (Savski most - Lipnica - Havidić Selo), 161 (Savski most - Kupinečki Kraljevec - Štrpet), 162 (Savski most – Ašpergeri - Kupinec), 163 (Savski most - Donji Trpuci - Gornji Trpuci), 164 (Savski most - Horvati), 168 (Savski most - Ježdovec - Prečko), 169 (Savski most - Kupinec), 222 (Remetinec - Žitnjak), 234 (Glavni kolodvor – Kajzerica - Lanište), 315 (Savski most – Lukavec) i noćnu liniju 31 (Črnomerec - Savski most) koja prometuje kao supstitucija tramvaja.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Autobusna linija 234 (Glavni kolodvor - Kajzerica – Lanište) zbog nedovršenih radova na spoju Obalne i Riječke ceste i dalje će voziti djelomično izmijenjenom trasom od Antallove ulice preko Cimermanove i Avenije Dubrovnik do rotora Remetinec, te dalje redovnom trasom. Od ponedjeljka, 27. siječnja promijenit će se i vozni red radnim danima linije 234, a koji je dostupan na našim mrežnim stranicama www.zet.hr.

Od nedjelje, 26. siječnja mijenja se i vozni red linije 110 (Savski most - Botinec), kojeg također možete pročitati na našim mrežnim stranicama, kao i na početno-krajnjim stajalištima.

Foto: Moderna produkcija/Igor Vignjević

Autobusna linija 607 (Savski most – Sopot) nastavlja voziti do završetka radova i uspostavljanja tramvajskog prometa što se očekuje u travnju ove godine.

Grad Zagreb za rotor dao 11 milijuna kuna

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Vrijednost mu je 331,7 milijuna kuna, dok je iznos bespovratnih sredstava 321 milijun kuna, od čega se 272,8 milijuna sufinanciralo iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 48,1 milijun kuna iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Iz gradske blagajne za rotor se izdvaja oko 11 milijuna kuna.

Tema: Hrvatska