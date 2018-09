Što zastupnici odlučuju u vaše ime? Sve se sada vidi na webu

Što radi svaki saborski zastupnik, kako glasuje, čime se bave saborski klubovi...sve su to stvari koje zanimaju javnost, a do kojih se ponekad treba probijati kroz šumu informacija i dokumenata na saborskim web stranicama. No, čini se da će pronalaženje takvih informacija ubuduće biti znatno jednostavnije.

Parlametar.hr od danas je mjesto na kojem se ljudi mogu jednostavno informirati o radu Hrvatskog sabora. Riječ je o web alatu koji uz pomoć analize glasanja i transkripata zastupničkih govora u Hrvatskom saboru olakšava praćenje rada svakog zastupnika ili zastupnice, saborskog kluba i cijelog Sabora, a lansirali su ga GONG i slovenski Danas je nov dan.

Stranica je razvijena s namjerom da se proces donošenja odluka u Hrvatskom saboru učini što transparentnijim, kako bi javnost - novinari, istraživači, znanstvenici, programeri, političari, ali prije svega građani, imali bolji uvid kako se donose odluke u njihovo ime.

Svi podaci koji se koriste na Parlametru preuzimaju se sa stranica Hrvatskog sabora i Informacijsko-dokumentacijske službe Hrvatskog sabora.

Ambicija je nastaviti s neprekidnim razvojem novih funkcionalnosti, no one ovise o podacima koje će Sabor otvoriti, poput glasanja na saborskim tijelima. Parlametar je tražio da zastupnice i zastupnici potvrde svoje profile na društvenim mrežama, a u tijeku je i akcija prikupljanja individualnih e-mail adresa na koje bi im se ljudi mogli izravno obratiti.

Parlametar koristi jedan rod kao univerzalan za sve riječi koje imaju rodno značenje, u ovom slučaju ženski.

Stranica je razvijena uz financijsku podršku National Endowment for Democracy, a može se pratiti i putem profila na Facebooku, Instagramu i Twitteru.