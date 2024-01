Što znači Vladina nagla izmjena Lex AP-a: 'Interes javnosti je da korupcija izađe na vidjelo'

Ministar pravosuđa Ivan Malenica rekao je kako će se u izmjene Kaznenog zakona vezanog za sporno "curenje informacija", tzv. "lex AP", dodati stavak i reći da nema kaznenog djela ako su informacije otkrivene u interesu žrtve kaznenog djela, u interesu obrane u kaznenom postupku ili u drugom pretežitom javnom interesu.

- Smatramo da sud u svakom konkretnom predmetu može procijeniti je li nešto od interesa - rekao je o "lex AP" Malenica.

Odvjetnik Anto Nobilo kaže kako mu ovo izgleda da je Vlada ipak malo popustila.

- Što se tiče interesa javnosti, interes je da elementi koji govore o korupciji ili nekim drugim kaznenim djelima političara izađu van, pa je onda interes javnosti da ono što DORH nije stavio u predmet, a trebao je, netko drugi stavi, a neće ga se moći prozivati da čini kazneno djelo. Mislim da se s ovim neutralizira onaj efekt koji su oni htjeli postići i da je to prikrivena kapitulacija - kaže odvjetnik Anto Nobilo.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL (ilustracija)

Podsjetimo, izmjene Kaznenog zakona uvele su neovlašteno otkrivanje podataka kao kazneno djelo. Zbog toga bi mogli kazneno odgovarati novinari, ali i brojni zviždači.

Iz HND-a su sinoć poručili da 'borba traje dok se "Lex AP" (članak 307.a) u potpunosti ne povuče' te pozvali na prosvjed na Markovu trgu u Zagrebu ili u Splitu ispred Hrvatskog narodnog kazališta kako bi "zaustavili izmjene Kaznenog zakona kojima se uvodi kazneno djelo neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidne ili dokazne radnje". Prosvjedi počinju u 11 sati.

Malenica na 'ručnu', Plenković napada

I dok je Malenica glede "lex AP" povukao ručnu, Plenković je ponovno izvrijeđao novinare - en general, ne poimence.

- Vaši ugledni kolege pišu potpune budalaštine - rekao je novinarima u HNB-u i nastavio: "Gluposti da ne mogu biti gluplje. Ne znam čemu toliki šušur ljudi koji ne znaju, jer nitko do njih ne sjedi meni u krilu pa da znaju nešto, onda pišu stvari koje bi trebale izazvati nekakve dileme u javnosti. Dileme nema, proces je bio transparentan, javilo se četvero kandidata i mi smo odabrali najbolje rješenje".

Što je to naljutilo premijera?

Tvrdnja iznesena u nekim medijima prema kojoj bi Hrvoj Šipek trebala odstupiti s pozicije državne odvjetnice prije kraja isteka mandata u svibnju kako bi prepustila mjesto Ivanu Turudiću. "Bit će tranzicijsko razdoblje i ona ostaje te će surađivati do kraja mandata po zakonskom roku. Toliko laži, dezinformacija i pisanja potpunih gluposti."

Tranzicijsko razdoblje? Članak 27. Zakona o državnom odvjetništvu ne poznaje pojam "tranzicijsko razdoblje". On jasno kaže da mandat državnom odvjetniku - u slučaju regularnog obavljanja dužnosti - prestaje "istekom roka na koji je izabran". Kako Hrvoj Šipek može "surađivati" u instituciji u kojoj je šefica? To, prema svemu sudeći, znači da je Plenković smislio kako će Turudić iz sjene početi voditi DORH, a Hrvoj Šipek će mu objašnjavati ustroj, stanje spisa i druge detalje. Čini se da šefica DORH-a baš i nije spremna biti suradnica u ustanovi koju sama vodi. Na pitanje novinara Jutarnjeg lista namjerava li odstupiti s dužnosti prije isteka mandata, rekla je rezolutno kako joj to "ne pada na pamet".