Stočari očajni, prisiljeni su svoje farme zatvoriti: 'Bojim se da ću stoku morati dati u klaonicu...'

Poljoprivredom, odnosno proizvodnjom mlijeka bavim se otkako znam za sebe. Moji su uvijek kod kuće imali tridesetak muzilica. Kad sam ovdje napravio farmu, bilo je to 2006., krenuo sam s pedesetak krava. Tjerao me je život i morao sam povećavati broj muznih grla, da bih danas došao do 230 muzilica. Smatram da sam za sada najveći proizvođač mlijeka, lani sam predao oko 2,2 milijuna litara mlijeka, odnosno dnevno predajem oko 6000 litara. No kako se u ovoj oblasti, kao i u svim drugim granama poljoprivrede, stanje pogoršava, razmišljam da u lipnju ove godine dam krave na klanje i prestanem se baviti ovim. Trenutačno smo na pozitivnoj nuli, što znači da uspijevamo pokriti troškove hrane, isplatiti ‘plaćice’ za sve nas koji radimo, a to su uglavnom članovi obitelji, imamo samo jednog radnika izvana, platimo državi što je njihovo i kad podvučem crtu, dobije se jedna velika ‘pozitivna nula’. Ako se nastavi ovako s povećanjem troškova, nismo spremni ići u gubitak. Poklat ćemo krave i prodati meso u Crnu Goru i na Kosovo, rekao je Josip Zdunić, farmer iz Divoševaca na istoku Brodsko-posavske županije.