'Stoji oko 50.000 pošiljki, nitko nije došao ni po tri tisuće eura'

Dobili smo jednom u pošti gnojivo koje nitko nije pokupio i ostalo nam je danima. Taj smrad je bio neizdrživ pa smo morali to spaliti.

Priča nam to Antonio Videk, djelatnik Hrvatske pošte, koji nas je proveo kroz prostorije najveće sortirnice paketa i pisama u Hrvatskoj. Nalazi se u Zagrebu, u Ulici kneza Branimira.

- U zagrebačkoj sortirnici u Branimirovoj radi oko 650, dok u operativi radi oko 600 ljudi - govori nam Videk. Dodaje da rade u prizemlju i na polukatu, gdje se nalazi stroj za sortiranje paketa postavljen još 1970. godine.

- To je zastarjelo, ali iduće godine ćemo prijeći u novi sortirni centar. Dobit ćemo novi, bolji stroj i ovaj ‘poslati’ u staro željezo - našalio se Videk.

Prema njegovim riječima, prošle godine počela je gradnja novog pogona za razvrstavanje pošte i paketa pored Velike Gorice te je u njega uloženo oko 350 milijuna kuna. U 2017. godini ukupno je kroz svih 10 sortirnica u Hrvatskoj prošlo 375 milijuna pošiljaka, a to znači da dnevno stigne oko 125.000 pošiljaka. Čak 70 posto svih pošiljki za Hrvatsku dolazi u Branimirovu sortirnicu u Zagrebu što bi ispalo oko 262 milijuna pošiljaka na godinu. Među njima ima i onih koje su sumnjive. Videk objašnjava da u takvim slučjevima kontaktiraju policiju.

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL

Količina buke koju stroj proizvodi upućuje na godine njegove proizvodnje. Uz sam stroj mora raditi troje radnika. Jedan skenira kod da potvrdi da je paket došao i tako svoje pošiljke prate ljudi preko interneta. Drugi isto skenira, ali on unosi gdje paket ide dalje. Treći koristi stroj i usmjerava pakete dalje. Moraju u svakom trenutku nositi zaštitne naočale i slušalice radi buke. - Kroz ovu traku u sat vremena prođe oko 1200 paketa. Prije smo imali otvorene dvije trake, ali nije nam se isplatilo ponovno ih spajati. Nakon idućeg preseljenja u novoj sortirnici više neće biti potrebe za starim strojem. Samo za novi stroj izdvojeno je oko 80 milijuna kuna. Razlika je da će stroj biti automatiziran i sve će sam očitavat - objašnjava Videk.

15 milijuna međunarodnih paketa

Dodaje da je veliki porast kupnje preko interneta intenzivirao rad u razdjeljivanju dolazećih paketa. - Godišnje se iz inozemstva pošalje oko 15 i pol milijuna, a 9 i pol je iz Kine. Problem je što su adrese često nečitke pa se svaku mora pregledati posebno - govori nam Videk.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Nije samo problem u pogrešno napisanoj adresi, nego i pravilima pisanja adrese u drugim državama. Nadaju se kako će uskoro riješiti ovaj problem kako bi se moglo brže raspoređivati pakete.

- U Americi su to zasad riješili pomoću bar koda. Jednostavno stroj prilikom dolaska paketa očita bar kod i automatski unese sve podatke potrebne za daljnje sortiranje - objašnjava nam Videk. Te pošiljke na kraju su sortirane na palete i kamionom ih odvoze dalje prema korisnicima diljem Hrvatske.

Prvo proširenje 70-ih godina

Kat iznad nalazi se montažni dio zgrade koji je dodan 70-ih, kad im je bilo potrebno više prostora. Iako je prostorija trebala biti samo privremena. Danas se ondje nalazi glavni stroj za sortiranje pisanih pošiljki. Novi sustav za njega instaliran je prije nekoliko mjeseci. Uz novi sustav sortira se 42.000 pisanih pošiljaka na sat što je otprilike 10.000 pošiljki više na sat nego ranije. Uz impresivnu tehnologiju, nalazi se i prostor koji pomalo budi nostalgiju. Sve se radi ručno kao nekada. U desnom diijelu prostorije nalaze se poštarski stolovi na kojima poštari dodatno sortiraju pisma koja su im dodijeljena. Iznad stola imaju manje otvore na kojima piše ulica i kućni broj. Večer prije, kad dođe nova tura pisama, oni si ih unaprijed pripreme po brojevima i ujutro samo pokupe.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Svaki poštar u svojoj torbi smije nositi određenu kilažu. Ako ima previše pošte, onda im kolege ostatak dostave u plave poštanske kutije diljem grada.

- To su ljudi koji znaju svaku ulicu u gradu. Neki to rade već desetljećima - govori nam glasnogovornik Hrvatske pošte Krešimir Domjančić. Pošta koju nitko ne želi pokupiti, primatelj ne želi uzeti natrag ili jednostavno nije poznata adresa se uništava ili prodaje nakon godinu dana na dražbi. U godinu dana se otprilike nakupi oko 50.000 napuštenih pošiljki što je u usporedbi s četiri milijuna pošiljaka koje prođu kroz poštu jako malo.

Pronašli nekoliko tisuća eura

U nekoliko slučaja poštari su naišli na zanimljive pošiljke za koje ni danas ne znaju zašto bi ih netko poslao. Osim gnojiva, u sortirnicu su stigle i potrošene gume, kao i kuverta s nekoliko tisuća eura.

- Novce se čuva u našem sefu do tri godine, nakon čega se uplaćuju na račun Hrvatske pošte, kao i novci koji se dobiju od dražbe - objašnjava Videk. No, kako kaže, takve pošiljke su rijetkost. U većini slučajeva paketi imaju vrijednost do 30 kuna, i tu je uglavnom riječ o jeftinim kopijama parfema iz Kine. Iako jedva čekaju preseljenje u nove prostorije, povijest Pošte uvijek će ostati u prostorijama u Branimirovoj.