Stotine kupača odmara na plaži u Neumu, zauzeto je skoro 90% kreveta, a razmak malo tko drži

Neum čeka nezapamćena turistička sezona. Vidi se to već sada zahvaljujući uživo prijenosima snimki kamera s njihove plaže. A vidi se i da malo tko poštuje socijalnu distancu.

<p>Trenutno je na najpoznatijoj plaži u Baškoj Vodi četrnaest kupača. Dio u moru, dio na plaži. Ništa bolje nije ni u Brelima, pored znamenitog kamena. Istovremeno, u osamdeset kilometara udaljenom Neumu teško je i otprilike reći koliko kupača vidimo.</p><p>Danas u podne prebrojali smo ih stotinjak samo od plićaka do krunice. Nismo računali ljude na plaži, one pod suncobranima ili one u redu za sladoled ili one što napuhuju madrace, ma ni one što su skoknuli u pekaru po marendu.</p><p>Neum trenutno izgleda kao Makarska u kolovozu. </p><p>Neum čeka nezapamćena turistička sezona. Vidi se to već sada zahvaljujući uživo prijenosima snimki kamera s njihove plaže. A vidi se i da malo tko poštuje socijalnu distancu. </p><p>"Dnevni avaz" jučer je izvjestio da se kolona automobila prema prvoj bosanskoj plaži kretala već od Svitave, mjesta udaljenog nevjerojatnih 50 kilometara od Neuma. Zaplivao je ondje i bosansko-hercegovački državljanin <strong>Zdravko Mamić</strong>. </p><p>Na Booking.comu piše da je popunjeno 88 posto smještanih kapaciteta. Pregledavali smo noćenja sa subote na nedjelju. Pronađeno je skromnih desetak objekata od čega je većina u hotelima. Usporedbe radi, u Makarskoj je trenutno tek devet posto zauzetih ležaja. </p>