Stotine mrtvih na Haitiju, šef bande naredio pokolj 'vještica': 'Misli da mu je Vudu ubio sina!'

Monel Felix, vođa moćne bande na Haitiju, optužen je da je u Port-au-Princeu naredio masovna ubojstva starijih osoba te vođa vjerskih 'Vudu' zajednica. Kako piše NY Post, razlog je osveta zbog smrti njegova sina. On je prošlog vikenda pokrenuo masovni napad jer je za bolest i smrt svojeg sina okrivio praktikante Vudua, uvjeren je kako su oni začarali i na kraju ubili njegova sina... Tu 'informaciju' u glavu navodno mu je stavio jedan Vudu svećenik...

- Sad je prijeđena crvena linija. Mobilizirat ćemo sve snage kako bi pronašli i uništili odgovorne - poručili su nakon krvavog vikenda iz ureda premijera Haitija.

Foto: Haiti Police/Facebook

Felix je, očekivano, stari policijski znanac. Do sad je u svojem 'repertoaru' imao pljačke, iznude, otmice... A sad se to očito proširilo i na ubojstva... Koliko je točno ljudi ubijeno u Port-au-Princeu, nije poznato. Brojka varira od izvora do izvora.

Foto: RALPH TEDY EROL/REUTERS

Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava, Volker Turk, kazao je kako je najmanje 184 ljudi ubijeno u četvrti Cite Soleil.

Riječ o jednom od najnasilnijih i najsiromašnijih dijelova u cijeloj državi. Iz Ureda glavnog tajnika UN-a poručuju kako je među žrtvama bilo najmanje 127 starijih osoba...

- Naša nadzorna skupina pronašla je 20 ubijenih starijih osoba. Lokalni stanovnici tvrdili su da je stvarni broj žrtava preko 100 - poručuju iz CPD-a, haićanske grupe za ljudska prava.

Nacionalna mreža za obranu ljudskih prava (RNDDH), nevladina organizacija na Haitiju koja prati državne institucije i promiče edukaciju o ljudskim pravima, kasnije je poručila da bi ukupan broj mrtvih mogao biti znatno veći, izvještava NY Post.

Foto: RALPH TEDY EROL/REUTERS

- Svjedoci su vidjeli unakažena tijela, spaljena na ulicama... Među njima je bilo i nekoliko mladih osoba koje su ubijene dok su pokušavale spasiti starije stanovnike - poručuju iz RNDDH-a, nevladine organizacije na Haitiju.

- Došli su po mojeg oca. Rekli su mu da se ne mora oblačiti. Izboli su ga, ubili i zapalili - kazao je jedan šokiran stanovnik...

- Hvatali su poznate vođe zajednice i odvodili ih u Felixovu bazu gdje su svi pogubljeni. Ubijeni su i oni koji su ih pokušavali spasiti. Nije jasno koliko je ubijenih u ovom masakru - dodaju iz CPD-a i navode kako su na meti bande bili praktikanti Vudua te starije žene koje su "pogrešno optuživane za čarobnjaštvo posljednjih godina"... Za vođu bande nije bilo dvojbe, to su bile vještice...

- Odlučio je okrutno kazniti sve one koji su, kako je on to umislio, bili u mogućnosti poslati zle čini na njegovog sina. Članovi bande dobili su zadatak da ih pronađu i odvedu u bazu - piše Haitian Times.

Foto: RALPH TEDY EROL/REUTERS

Bande navodno nisu gotove sa svojim pokoljem, postoje izvješća kako nastavljaju tražiti praktikante Vudua...

-.Kriza na Haitiju dosegla je katastrofalne razmjere - poručuju iz Human Rights Watcha.

Prema podacima UN-a, više od 4500 ljudi je ubijeno ove godine na Haitiju.