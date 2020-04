Stotine mu skandirale: Dobio otkaz jer je upozorio na koronu

Kapetan američkog ratnog broda USS Theodore Roosevelt Brett Crozier ispraćen je s velikim pljeskom svoje posade nakon što je razriješen dužnosti.

Razriješen je zbog pisma kojeg je napisao nadređenima, a u njemu je tražio da se njegova posada stavi u karantenu zbog zaraze korona virusom. Pismo je bilo napisano na čak četiri stranice, a Crozier je u njemu upozoravao kako se epidemija ubrzano širi i pozivao je na hitnu evakuaciju broda, kao i stavljanje 90% posade nuklearnog nosača USS Roosevelta u izolaciju.

- Mi nismo u ratu. Mornari ne trebaju umirati, a ako ne budemo brzi, onda ne uspijevamo čuvati naše najveće blago: naše mornare - napisao je Crozier.

Brojne snimke pokazuju brojne članove posade kako glasno pozdravljaju kapetana:

Real leaders stand up for the lives of the men and women who serve under them. Thank you, Capt. Crozier, for being a true leader. Your men and women appreciate you, even if Donald Trump does not. pic.twitter.com/UnPqyxOtRc — VoteVets (@votevets) April 3, 2020

- To je način kako ispraćamo jednog od najboljih kapetana kojeg smo mogli imati - čuje se u pozadini jedne snimke.

Every American should watch this video. This administration Captain Crozier for doing his job and protecting the sailors on his ship. We need to fire this administration in November for putting self defense above the defense of our country. pic.twitter.com/AKJVUYlKET — Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) April 3, 2020

Posada je dugo skandirala kapetanu, a još ne mogu vjerovati da on odlazi. Neki su ga čak nazvali i herojem.

All hands aboard the TR Shows their support As Captin Brett “Hero” Crozier departs the USS THEODORE ROOSEVELT @CNN @cnnbrk pic.twitter.com/zmyMBaYTAO — Tatyana (@_Tatyv) April 3, 2020

Napisao alarmantno pismo zbog korona virusa

Crozier je otpušten u četvrtak, četiri dana nakon što je napisao pismo vođama nornarice koje je pozvao na odlučnije poteze vezano za epidemiju korona virusa koja je prijetila životima njegove posade. Potom je to pismo i otkrio novinarima.

Čak pet stotina članova posade tog broda otići će u karantenu u sedam različitih hotela na Guamu, a brojka bi se mogla i povećati. Na Rooseveltu je već 140 mornara zaraženo korona virusom, a testirano je oko 1300. Još polovica rezultata nije niti stigla. Čak 42 mornara nisu imali nikakve simptome, a 95 je imalo blage do umjerene. Još nijednom nije potrebna hospitalizacija.

Tajnik ratne mornarice Thomas Modly objasnio je kako je odlučio razriješiti Croziera dužnosti zbog toga što je javno obznanio situaciju na brodu. To je pojasnio i poslovicom 'Loose lips sink ships', koju možemo prevesti kao 'Brzi jezik potapa brodove'.

- Moramo biti oprezni s informacijom i načinom na koji ju širimo. Nitko ne kaže da ne trebamo biti transparentni s problemima s kojima se suočavamo, no to nije ono što se ovdje dogodilo, i zato sam učinio što sam učinio - objasnio je Modly i rekao kako je Crozier stavio mornaricu pod svjetla reflektora, i to na negativan način te da ga je to jako razočaralo.

Smatra kako se mogao obratiti njemu direktno ako je pomoć bila nužna, a to navodno nije učinio. Dobio je Modlyjev broj mobitela, rečeno mu je da može nazvati bilo kad i bilo gdje ako ima ikakvih briga. Crozier navodno nije razgovarao s nikim od nadređenih prije nego je elektronskom poštom poslao to pismo čak dvadesetak ljudi, a američki mediji javljaju kako je zapovjedništvo mornarice u međuvremeno tražilo jednokrevetne sobe po hotelima gdje bi mornari mogli ići u karantenu.

Foto: US NAVY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ne vjeruju svi mornarici

Ipak, ti navodi gledaju se s dozom sumnje. Roditelj jednog mornara na Rooseveltu otkrio je kako je stotine članova posade bilo testirano, no mjere za njihovu zaštitu i nisu baš bile primjerene situaciji.

- Osjećam se kao da je ovo politika i kao da se ne poduzima dovoljno. Mislim da je kapetanovo pismo ubrzalo proces. Ne slažem se baš s odlukom tajnika i njegovim mišljenjem da je Crozierov potez bio loš. To nije čovjek koji je radio loše poteze - rekla je majka tog mornara.

Foto: US NAVY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- On se trebao javiti admiralu Michaelu Boylu, koji je bio njegov prvi nadređeni. Umjesto toga poslao je poruku brojnim ljudima koji nisu u zapovjednom lancu, a poslao ga je i nadređenima na način da je preskočio određene ljude u zapovjednom loncu. To meni pokazuje loše donošenje odluke jer kad napraviš tako nešto u digitalnom dobu ne možeš znati gdje će ta poruka sve završiti - još je jednom nadodao tajnik.

Lokalci na Guamu bijesni

Već je tisuću mornara preseljeno s broda, a još 2700 će ih biti kroz vikend. Lokalci na otoku Guamu nisu oduševljeni time što će zaraženi biti u njihovim hotelima u kojima radi brojno starije i loše plaćeno osoblje.

- Uznemirena sam dvostrukim standardima. Ako su mornari u našim hotelima, izlažemo riziku brojne loše plaćene zaposlenike, od kojih su mnogi stari i nemaju zdravstveno osiguranje ni za sebe ni za svoje obitelji. Naše zdravstvene ustanove na rubu su, a još nismo dosegli vrhunac ove epidemije - rekla je senatorica Sabina Flores Perez.

Ipak, guverner Guama objašnjava kako nema razloga za brigu. Odluka je promišljena, a mornari neće smjeti napuštati svoje hotele.

Na odluku o otpuštanju Croziera američka oporba je poludjela. Bivši potpredsjednik Joe Biden oštro se obrušio na Donalda Trumpa i njegove suradnike, a pokrenuta je i peticija za vraćanje kapetana Croziera na poziciju koja je u manje od dana prešla sto tisuća potpisa.