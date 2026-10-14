Stotine tisuća radnika štrajka diljem Irske: 'Uz ovakve plaće, neizvedivo je uštedjeti za kuću'

Više od 300.000 radnika, uključujući medicinske sestre, doktore, učitelje i državne službenike, štrajka u srijedu diljem Republike Irske, prenosi BBC.

Štrajk se događa usred spora oko plaća između radnika u javnom sektoru i irske vlade, a sljedeći je prosvjed planiran za 21. listopada.

Očekuje se da bi tijekom 24-satnog štrajka škole mogle biti zatvorene, bolnički pregledi otkazani, dok se prosvjednici okupljaju diljem zemlje.

Jack Chambers, irski ministar javne potrošnje, u utorak je opisao odluku o štrajku kao "duboko razočaravajuću" i istaknuo da će izazvati značajne poremećaje u gospodarstvu zbog tisuća otkazanih bolničkih termina i zatvorenih škola.

Organizatori navode da je dijalog s državnim poslodavcima u zastoju zbog "nespremnosti vlade da na samom početku bilo kakvih pregovora rješava mjere vezane uz troškove života".

Dawn Hutchings-Walsh radi kao učiteljica u školi Hartstown Community u Dublinu, a na posao svakodnevno putuje iz grofovije Wicklow. U izjavi za irsku nacionalnu televiziju RTE kazala je da se "plaća jednostavno više ne rasteže kao nekada".

Njezina kolegica Sinead McCarthy ispričala je kako je morala uzeti stanku u karijeri i na nekoliko godina odseliti u Dubai kako bi uštedjela novac za polog.

"Uz ovakve okolnosti i plaće koje imamo u ovoj zemlji, u Irskoj je jednostavno neizvedivo uštedjeti za kuću", zaključila je.