Irska na nogama: 300.000 radnika štrajka, bolnice otkazuju tisuće zahvata!

Velik dio javnog sektora u Irskoj u srijedu je gotovo potpuno obustavio rad, dok su zaposlenici stupili u štrajk, prvi široko rasprostranjeni štrajk u zemlji od vrhunca financijske krize 2009. godine. Povod štrajka spor je s vladom oko uvjeta pregovora o plaćama.

Predviđeno je da oko 300.000 nastavnika, zdravstvenih radnika, državnih službenika i drugih zaposlenika javnog sektora prosvjeduje ispred svojih radnih mjesta, uključujući parlament, nakon što sindikati i ministri mjesecima nisu uspijevali postići dogovor o osnovi za pregovore o povećanju plaća u javnom sektoru.

Sindikati inzistiraju na tome da rast plaća mora nadmašiti inflaciju te da se o plaćama mora razgovarati prije drugih pitanja, poput produktivnosti. Pritom ističu pritisak na zaposlenike zbog rastućih životnih troškova. Ministri su odbacili takve uvjete, tvrdeći da predstavljaju odstupanje od prethodnih sporazuma.

„Naši su članovi ljutiti. Imamo mlade nastavnike koji si ne mogu priuštiti popravak automobila jer nemaju dovoljno novca. Imamo ljude koji svakodnevno putuju na posao 100 kilometara zbog stambene krize”, rekao je Michael Gillespie, glavni tajnik Sindikata učitelja Irske.

„Smatraju da vlada ne uzima u obzir krizu troškova života s kojom se svakodnevno suočavaju.”

Niz sporazuma o plaćama održavao je socijalni mir nakon velikih smanjenja plaća koja su 2009. dovela do štrajka. Iako su irsko gospodarstvo i javne financije među najjačima u Europi, visoke cijene umanjile su velik dio tih postignuća.

Sindikalni čelnici izrazili su i nezadovoljstvo nakon što su prosvjednici koji su se protivili visokim cijenama goriva u travnju izborili ustupke vlade blokadom naftne infrastrukture. Tada su upozorili da će njihova pregovaračka strategija odražavati „nova pravila djelovanja”.

Osnovne usluge, uključujući hitne bolničke odjele, bit će dostupne i u srijedu, dok će javni prijevoz prometovati uobičajeno. Vatrogasne i hitne medicinske službe radit će smanjenim kapacitetom, a bolnice su upozorile na „znatne i raširene” poremećaje, uz otkazivanje tisuća medicinskih zahvata.

„Duboko je razočaravajuće i za žaljenje što su sindikalni čelnici odlučili ne sudjelovati u sadržajnim pregovorima”, izjavio je ministar za javne rashode Jack Chambers za nacionalnu radioteleviziju RTE.

Drugi dan štrajka zakazan je za srijedu, 21. listopada, ako se do tada ne prevlada zastoj u pregovorima.