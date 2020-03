Imamo 49 novih zaraženih, a u Puli preminula 4. žrtva korone

Počela je konferencija za medije Stožera za civilnu zaštitu Republike Hrvatske. Prema posljednjim objavljenim podacima u petak, u Hrvatskoj je bilo 586 zaraženih, 37 izliječenih i troje preminulih.

- Jutros u odnosu na jučer imamo 49 novo potvrđenih bolesnika, to je u odnosu na jučerašnje povećanje manja brojka. Većina od novih bolesnika dolaze iz mikrolokacije, gdje smo uveli posebne mjere pa očekujemo da zaraza neće ići tako brzo dalje. Preminulih je četvero, noćas je preminula 92-godišnja pacijentica u Puli, na respiratoru je 19, a oporavljenih je 45., Epidemiološka slika je i dalje zadovoljavajuća i optimistična. To nam je potrebno da zajedno prebrodimo ovu ugrozu - rekao je ministar Vili Beroš.

- Dobro je što smo zatvorili Murter, nastavno na osam slučajeva otprije, imamo sedam novih pozitivnih. U vezi onečišćenja zraka, ne preporučujemo da se boravi vani - rekao je

Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a, ravnatelj HZJZ-a.

- Donijeli smo mjere o otvaranju specijaliziranih trgovina na tržnicama zbog potresa. Policija je dobila upute da se prati kako se ta situacija odvija, poštuju li poslodavci te mjere. Sada ne planiramo nikakve nove mjere, a mjere koje smo poduzeli su dosta striktne i dalju određene rezultate. Uspjeh tih mjera ne ovisi o tome kako se one propisuju, nego kako se provode, a to je posao svakog građanina. Koliko ćemo biti dosljedniji u provedbi mjera, bit ćemo u stanju i dalje kontrolirati rast i on će biti linearan, a ne eksponencijalan - rekao je ministar Davor Božinović.

Dodao je da se u zatvorima striktno provode mjere izolacije, i da u ovom trenutku u tom sustavu nema informacija o pozitivnim nalazima na koronu.

- Klinika za infektivne bolesti proglašena je institucijom koja prva prima zaražene koronom. Na respiratoru ih imamo 19 i ima 30 slobodnih respiratornih mjesta. Kapaciteti se polako približavaju kraju, a zato je već spremna i KB Dubrava za prihvat bolesnika - dodao je ministar Beroš.

- Zahvaljujem se svima i pohvaljujem sve koji danonoćno rade u Klinici za infektivne bolesti, liječnicima, specijalizantima, medicinskim sestrama, kuharicama i cijelom timu koji radi na testiranju za Covid-19. Bolesnici su blaže do srednje teši. Narespiratoru je 10 osoba, a jedna je kritično. Dio pacijenata imamo i kod kuće. Sada pratimo i blaže bolesti kako bismo i naučilinešto novo o bolesti i koje komplikacije se mogu pojaviti. Jasno je sada da i bolesnici s lakšim oblokom bolesti, ao to mogu, trebaju ostati doma jer tako ne opterećujemo zdravstveni sustav - rekla je dr. Alemka Markotić.

Ministar Beroš je dodao da bi sustav mogao primiti baš sve zaražene, ali to ne radimo jer treba ostaviti dio kapaciteta za neometano pružanje i ostale zdravstvene zašttite.

