'Imamo još 88 novozaraženih, ulazimo u kritično razdoblje!'

Podsjetimo, od 42 zaraženih štićenika u Splitu, danas je u KBC Split preminula zaražena 93-godišnjakinja koja je i otprije imala teška kronična oboljenja.

Prijenos konferencije pratite ovdje:

- U posljednja 24 sata u Hrvatskoj imamo 88 novozaraženih što znači da je dosad u Hrvatskoj oboljelo ukupno 1495 ljudi, rekao je na početku konferencije ministar zdravstva Vili Beroš.

- Od jučer je preminula još jedna osoba, 1927. godište s nizom kroničnih bolesti. Ukupno 21 osoba je preminula. 34 bolesnika je na respiratoru. Hospitalizirano je 343 ljudi.

- 14.612 ljudi je testirano, od toga 932 u zadnja 24 sata. Po prvi put imamo preokret po pitanju zaraženosti po spolu - trenutno je više oboljelih žena, njih 50,2 posto.

- Ulazimo u kritičnu fazu. Dobro moramo promisliti kako ćemo proslaviti Uskrs. Moramo se ponašati u skladu s epidemiološkim preporukama. Uskrs čestitajte telefonski, naglasio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

Capak se osvrnuo i na situaciju u Domu za starije i nemoćne u Splitu. Tamo je, kaže, testirano svih 70 zaposlenika. 11 je zaposlenika pozitivno na korona virus, troje više nego jutros, kao i 42 štićenika.

- Ljudi koji su dolazili u Hrvatsku iz inozemstva, oni su često izlazili iz samoizolacije, kako bi se vratili. Mi smo to dopuštali, jer su napuštali zemlju. No, to više nećemo dopuštati. Ljudi će moći napustiti zemlju, ali će morati imati dopuštenje liječnika i potvrdu da nisu oboljeli, rekao je Capak.

- U Hrvatsku iz Austrije stiglo pet autobusa, svi su putnici, njih 84, pregledani i upućeni u samoizolaciju, rekao je ministar Davor Božinović.

- Srebrnjak je ustanova koja je u vlasništvu Grada Zagreba. Znam da je u Ministarstvo zdravstva došao dopis o tome, ali dalje o zbivanjima unutar te ustanove niti znam niti mogu voditi računa. Grad Zagreb je dužan osigurati osobnu zaštitnu opremu. Na dan 2.4. 2020. upućeno je dodatnih tisuću maski, rukavica kao pomoć. Siguran sam da Grad Zagreb vodi računa o sredstvima, a za druge detalje nemam relevantne informacije, odgovorio je ministar Beroš na pitanje je li istina da je dvoje zaposlenika bolnice smijenjeno zbog dopisa u kojem je stajalo da u bolnici nedostaje opreme.

- Neupitno je da svi zdravstveni radnici, i sestre i tehničari koji su na prvoj crti, to zaslužuju i o tome se razmišlja, ali pitanje je samo objektivnih mogućnosti sada. Ono što najmanje možemo napraviti je nekakva financijska satisfakcija, pitanje je naših financijskih mogućnosti, ali da su ti ljudi zaslužili, jesu i više od onoga što ćemo im moći ponuditi, odgovorio je ministar Beroš na pitanje hoće li se stimulirati ljude koji se svakodnevno brinu o zaraženima.

Na pitanje je li u njegovom sektoru došlo do preraspodjele sredstava, Davor Božinović je objasnio da će se to dogoditi, kako zbog krize uzrokovane korona virusom, tako i zbog potresa u Zagrebu.

- Mijenjaju se prioriteti, rekao je Božinović te naglasio da će se odustati od nekih projekata.

Izvještaji iz Splita međusobno su u prijeporu

- Što se tiče izvještaja koje smo dobili o situaciji u Domu u Splitu. Dobili smo tri različita izvještaja i ona su međusobno u prijeporu. Ne poklapaju se vremena, datumi, činjenično stanje. Istinu će utvrđivati inspekcijsko tijelo, najavio je Krunoslav Capak.

- Imali smo sumnje na nekoliko domova za starije u Hrvatskoj, njih 15. Srećom, sumnje su se pokazale neopravdanima. Osim slučaja u Splitu i jednog u Koprivnici, jedan smo slučaj detektirali u domu u Pločama.

- Mi smo pripremili jednu novu verziju preporuka i uputa u kojima su još puno pojačane mjere... U njima su i neke određene preporuke za određivanje radnog vremena. Imamo neke domove u kojima se promjena režima rada pokazala vrlo dobrom, objasnio je Capak.

- Nas epidemiologa nema dovoljno da pokrijemo sve tipove institucija. Pokušali smo naći optimalne mjere. Pojačali smo pažnju epidemiologa na domove. U većini slučajeva sam dobio odgovor da su epidemiolozi već bili na terenu, u domovima...

I Krunoslav Capak i Davor Božinović osvrnuli su se na gužve na tržnicama i u trgovinama, pa čak i u prometu. Ponovili su da oni svakodnevno upozoravaju da se ostane u kućama, a Capak je na kraju naglasio da će se primjenjivati represivne mjere ukoliko se ljudi neće pridržavati mjera.

- Ja ću reći sa svoje strane, a molim i Božinovića da se uključi. Mi nismo za represivne mjere, mi donosimo mjere za zaštitu zdravlja i života ljudi: ja osobno nisam bio nigdje u gradu ali su me kolege izvijestile da su ponašanja više manje slična onima od prije. Mi smo protiv bilo kakvih represivnih mjera, smatramo da mi možemo upozoravati na to čemu te mjere služe.... Ako vidimo da se građani nedovoljno pridržavaju naših mjera, onda će trebati onda neke represivne mjere poduzeti, rekao je Capak.

- Potpuno se slažem s docentom Capakom. Mi imamo pristup da stalnim apelima utječemo na savjest građana. Od samog početka je jasno da uspjeh nošenja s epidemijom ovisi o nama. Zahvaljujem se prije svega medijima što upozoravaju. Ljudi moraju prihvatiti činjenicu da vremena nisu normalna, moraju prihvatiti činjenicu zbog svoje djece, roditelja, da sve ovisi o njima... O ponašanju svakoga od nas. Naravno neke mjere su uvijek moguće, ali mi pokušavamo napraviti samo ono što je nužno jer cijelo vrijeme balansiramo između mjera. Možemo se stvarno zahvaliti svima koji pokazuju visok stupanj svijesti i solidarnosti. Da nije bilo solidarnosti ne bismo imali situaciju pod kontrolom, ne bismo imali linearni rast. Mi smo sad u kritičnom razdoblju i o nama ovisi koliko će to trajati, rekao je Božinović.