Stožer civilne zaštite: Imamo 46 novozaraženih, ukupno 361

Epidemiolog Bernard Kaić jutros je gostovao u emisiji "U mreži prvog" na Hrvatskom radiju te najavio da jutros možemo očekivati desetke novozaraženih.

- Na broj novooboljelih jako utječu mjere koje se provode. One mogu značajno smanjiti broj novooboljelih, ali teško je reći u kojoj se mjeri one provode disciplinirano i koliko se građani odgovorno drže istih pa u konačnici i u kojoj se mjeri može računati da će one smanjiti broj novooboljelih, objasnio je Kaić.

Konferenciju Stožera pratite ovdje:

Krizni stožer: 'Imamo novih oboljelih' Krizni stožer: 'Imamo novih oboljelih' Posted by 24sata on Tuesday, 24 March 2020

- U Hrvatskoj imamo ukupno 361 oboljelih, što je 46 novozaraženih od jučer, objavio je ministar Vili Beroš.

- Iskreno, očekivali smo više pa smo zadovoljni s tim brojem. Jednom bolesniku je stanje lošije pa imamo 6 na respiratoru. Zdravstveni sustav i dalje adekvatno odgovara svim izazovima.

- Prosječna dob oboljelih u Hrvatskoj je 49 godina, rekao je.

- Ja se nadam, imamo izvrstan tim, da ćemo i ovih šestero, a i sve one koji ubuduće završe na respiratoru, pomoći im. Ukupno je kod nas u bolnici 39 bolesnika. Molim sve građane još jednom da se pridržavaju svih mjera, nadovezala se Alemka Markotić.

Davor Božinović rekao je da se provodi mjera zabrane napuštanja mjesta prebivališta.

- Molim poslodavce da organizirate posao s minimalnim brojem ljudi, naglasio je još jednom Božinović.

- Radno vrijeme trgovina se skraćuje. Molim vas da prestane s promoviranjem akcija. Ovo nije vrijeme za kupnju jeftinijeg televizora.

- Preporučujemo da bolesni koriste troslojne maske. Ostali mogu koristiti i obične, pamučne, no njihov je značaj više psihološki, rekao je Krunoslav Capak.

- Ako ste zdravi i idete u trgovinu, nošenje maski nema smisla, rekao je Capak: 'Mi nigdje nismo dali preporuku da se moraju nositi.'

- Naša krivulja raste, ali ne tako kako je rasla u drugim zemljama. Mi mislimo da smo na vrijeme i postepeno sukladno epidemiološkoj situaciji uvodili sve strože i strože mjere. Mi čekamo pet, šest dana da vidimo hoće li mjere i koliko pomoći. Imamo preko 1200 kontakata bolesnika koje pratimo cijelo vrijeme, rekao je Capak.

Davor Božinović još je jednom na kraju apelirao da se ne putuje.

- Policija je dobila striktne upute i neće puštati nikoga tko nema opravdanu propusnicu.

- Ove mjere nisu popularne, ali ima i manje popularnih.

Alemka Markotić se osvrnula i na indicije da Sumamed, lijek koji je proizvela Pliva za vrijeme Jugoslavije, pomaže kod liječenja korona virusa.

- On je izvrstan lijek. Ima dodatno svojstvo, djeluje i na bakterije i na imuno sustav tako da u određenim situcijama može smiriti upalu. Treba dobro razmisliti o njemu i kako će se koristiti. Još uvijek nije do kraja jasno da se zna kreće li ovaj virus s jakom upalom ili prvo kreće s nekakvom vrstom supresije na imunološki sustav. Tek dok se to bude znalo onda će se moći više znati treba li lijekovima koji utječu na imunološki sustav ići i ovdje...