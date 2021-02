Članovi Stožera su, bojim se, na rubu ‘burn outa’, ili su ga već doživjeli. Nitko ne može godinu dana biti na mjestu na kojem se oni nalaze, živjeti s toliko stresa, i uz takva očekivanja, kako od okoline, tako i od sebe samih. Izgorjet će, ako već nisu, to se vidi, upozorava psihoterapeut i sociolog Zdravko Bokulić.

Kao i svi mi, prati Stožer i njihove “presice” godinu dana, no vidi i shvaća nešto što mi laici ne vidimo.

- Prvih su mjeseci bili sabrani, smireni, polako su odgovarali na sva novinarska pitanja, objašnjavali, a sad puno toga doživljavaju kao osobnu uvredu, napad. Svi oni godinu dana žive ‘multitasking’ život, tako da istodobno obavljaju puno stvari, i to pod velikim pritiskom politike, stanovništva, bliže okoline i, na kraju, vlastitih očekivanja, pojašnjava psihoterapeut. Na pitanje kako komentira činjenicu da su članovi Stožera i sami kršili pravila koja su donijeli, odgovara kako je tu u pitanju već iracionalno ponašanje.

- Toga ne bi bilo da nema pritisaka sa svih strana. Nisu oni pokvareni niti zločesti ljudi nego samo ljudi pod prevelikim pritiskom. Svakome od nas trebaju ispušni ventili, dovoljno sna, fizička aktivnost, a pitanje je koliko si Stožer toga može priuštiti.

- Kad čovjek ne može dovoljno spavati, ili nema vremena za to, kad se ne može fizički rastresti i relaksirati, sve to može dovesti do anksioznosti pa čak i depresivnosti, kaže stručnjak.

Realnost članova Stožera je, dodaje, puna frustracija i razočarenja, pritisaka s raznih strana, vjerojatno ima i podmetanja.

- Godinu dana tako rade, a to je previše za čovjeka. Sve to može dovesti i do pada samopouzdanja, koječega. Stožer je, međutim, samo slika onoga na što upozoravam već duže vrijeme - cijelo nam je stanovništvo u traumi, zaključuje psihoterapeut i sociolog. Jako je loše što u Stožeru, kaže, nema niti jednog psihijatra odnosno psihologa, barem ne među glavnim njegovim akterima. Svaka čast epidemiolozima i liječnicima unutar Stožera, dodaje, ali nacija je i u psihičkim problemima, i treba pomoć. Predlaže Nacionalnu kampanju za jačanje psihičkog zdravlja, koja bi preko medija doprla do svakog stanovnika.

- U masovnoj smo traumi. Korona, potresi, sve to ostavlja velikog traga. Život se nipošto ne odvija normalno, kao što neki političari kažu. Razgovaramo preko maske, ne grlimo se, ne dodirujemo po ramenu, ne ispijamo kavu s prijateljima, a kultura smo druženja uz kavu. Sve što nam je sad uskraćeno stvara frustraciju, zaključuje Bokulić. Na pitanje trebaju li “stožeraši” vodstvo prepustiti nekom drugom, odmornijem, odgovara kako će izdržati, ako budu brinuli o svom psihofizičkom zdravlju. U Domovinskom ratu je država, prisjeća se, više o tome brinula nego sad, trideset godina poslije. “Špota” i psihijatre u Saboru, nekoliko zastupnika te struke, jer se time ne bave, odnosno po njegovom mišljenju bave se premalo.

A premijer Andrej Plenković je, vidi se i bez oka stručnjaka, ponovno nabacio koji kilogram. Prije dvije godine je nakupljene kile uspješno otopio “mandarina” dijetom.

Izbacio je bio slatko i gazirana pića - napolitanke i Coca-Colu, za koje se priča da ih na njegovom stolu uvijek mora biti. Hoće li se opet uloviti ukoštac s kilogramima, ne zna se.

Prošli put je ‘skinuo’ čak 18 kila, jeo je domaće mandarne i klementine, večerao samo škrto.