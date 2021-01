Iz Nacionalne udruge ugostitelja izvijestili su kako su "procurili prvi obrisi radnog dokumenta" koji sadrži plan otvaranja u sektoru ugostiteljstva i turizma.

- Iz izvora bliskog Stožeru tvrde da su prvi na redu za otvaranje oni za koje smatraju da su se najbolje nosili sa cjelokupnom situacijom, aludirajući na hotele - navode u priopćenju te dodaju kako se otvaranje restorana planira za početak ožujka, a tek nekoliko tjedana nakon toga očekuje se otvaranje kafića, ali isključivo na terasama.

- Po svemu iznesenom Stožer je odlučio nesmotrenim odlukama bez uključivanja struke u definiranje akcijskog plana otvaranja presuditi sektoru ugostiteljstva. Ovakav scenarij je neprihvatljiv nama kao Udruzi koja bez iznimke traži jednak tretman svih ugostiteljskih objekata na način da se napusti izrazito manjkav i diskriminatoran model koji definira TKO može raditi i prikloni se modelu koji će definirati ŠTO se na KOJI način treba obavljati kako bi se sa epidemiološkog aspekta suzbilo širenje zaraze - navode u Udruzi.

- Stavljanjem u neravnopravan položaj subjekte iz istoga sektora na temelju njihova imena možda bi se činilo smisleno nekoliko stoljeća unazad, no ne i danas kada smo dužni obrazložiti i argumentirati naše stavove nepobitnim činjenicama kao rezultata ozbiljnih studija i analiza - poručili su.

Dodaju kako u Udruzi mjesecima pokušavaju amortizirati nesklad potreba tržišta i promašenih odluka Stožera te da ih iznenađuje ovakav pristup Stožera nakon svega što su prošli u zadnja dva mjeseca. Ističu i kako su od početka drugog lockdowna za sektor ugostiteljstva nudili rješenja za sve uočene nedostatke.

- Već mjesecima se Nacionalna udruga ugostitelja spominje kao partner u dijalogu Stožera civilne zaštite, obećaje se kvalitetna komunikacija i konzultacija prije donošenja odluka. U jednom smo se trenutku i obuzdali od kritiziranja Stožera kako bismo im smanjili teret koji nose na leđima i na taj način omogućili smirenije rasuđivanje i donošenje kvalitetnijih odluka, sve u nadi kako će one ići u najboljoj namjeri i uzimajući u obzir sve relevantne parametre i čimbenike koji imaju utjecati na donošenje odluka. No, u zbilji smo služili, a i dalje služimo samo kao tampon zona, kao nekakav štit koji preuzima udarce i kritike naših kolega, čiju sudbinu i sami dijelimo, jer za razliku od HOK-a i HGK-a čije smo poslove preuzeli zbog njihove inertnosti ili nesposobnosti, mi nismo plaćeni prisilnim nametima, već vlastitim radom u struci koja trpi najveći teret ove krize, bez adekvatnog obeštećenja, bez pravih argumenata i u strahu hoće li uopće dočekati sutra - ističu.

- Čelnici Nacionalne udruge ugostitelja, predsjednik Marin Medak i potpredsjednik Vedran Jakominić su nakon ovakvog raspleta bili primorani podnesi neopozive ostavke na svoje pozicije. Smatraju da je nastavak monologa od strane Stožera bez glasa struke čisti iskaz nepovjerenja prema svima čija se prava ograničavaju njihovim odlukama. Kao netko tko zna kakvo je stanje na terenu, u kakvom strahu i neizvjesnosti žive naši kolege i kao netko čija budućnost i gola egzistencija također vise o najtanjoj niti, postaje sve teže uvjeravati stotine, čak i tisuće kolega ugostitelja kako Stožer zna što radi i djeluje u najboljoj namjeri - tvrde.

Poručili su kako poštuju zakon i pridržavaju se svih propisanih mjera, no da pozivaju na novi dijalog i pružanje jednakih šansi i uvjeta za preživljavanje. Navode i kako je to način da se ulovi "posljednji vlak koji može spriječiti da dođe do toga da se dijalog za stolom zamijeni onim na ulici".