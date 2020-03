U Hrvatskoj imamo novih 56 oboljelih, umro i šesti zaraženi

U subotu je bilo potvrđeno ukupno 657 osoba zaraženih korona virusom, a 49 osoba je ozdravilo. Pet osoba preminulo je od korona virusa. Stožer civilne zaštite objavljuje najnovije podatke o borbi s pandemijom korona virusa u Hrvatskoj.

Pratite uživo obraćanje Stožera civilne zaštite:

[UŽIVO] Broj oboljelih od korona virusa i dalje raste Objavljuje 24sata u Nedjelja, 29. ožujka 2020.

- U Hrvatskoj je od jučer u 15 sati novooboljelih 56, što je 713 sveukupno. Napravili smo 5900 testiranja. Preminulo je sveukupno šest ljudi od virusa Covid-19. Tijekom jutra umro je bolesnik u KB Dubrava, bio je 1936. godište. Bio je teški bolesnik sa stanjem po moždanom udaru, a stanje se kompliciralo zarazom. Na respiratoru je 26, a otpušteno je 52 ljudi. Sadašnje zadovoljavajuće stanje rezultat je zajedničkih napora svih nas. Vjerujem da ćemo ako ustrajemo u borbi s epidemijom na kraju ju proći sa što manje posljedica - rekao je ministar Vili Beroš.

Dodao je i da je saniran dimnjak u Petrovoj bolnici i shodno tome rodilište je premješteno u novu zgradu. Nedonoščad iz KB Dubrave je također premještena u Petrovu bolnicu u adekvatan prostor.

- Sve osobe koje su na respiratoru to znači da se radi o teškom obliku bolesti, zasad nemam za svakog informacije. Čini se da ćemo uskoro staviti još jednog na respirator, zasad se ne čini da je netko kritičan - rekla je dr. Alemka Markotić.

Na pitanje zašto na tržnicama neke ribarnice rade, a neke druge trgovine ne mogu odgovorio je Krunoslav Capak.

- Odlučili smo otvoriti specijalizirane trgovine, koje su u zatvorenim dijelovima tržnica, a to se odnosi i na ribarnice i svi koji imaju mogućnost pridržavanja higijenskih zahtjeva Stožera, mogu otvoriti, ali ponavljam, to se odnosi samo na one trgovine u zatvorenim dijelovima tržnica - rekao je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a.

Zaražen službenik zatvora u Splitu

Ministar Božinović potvrdio je zarazu u zatvorskom sustavu.

- Sinoć je potvrđen pozitivan nalaz kod jednog službenika u zatvoru u Splitu. On nije imao bliskih kontakata sa zatvorenicima, a od trenutka kada je saznao da treba biti testiran, 19 službenika zatvora u Splitu upućeno je u samoizolaciju 20. ožujka, a zatvorska vozila, zatvor i prostorije u kojima su oni bili dezinficirani su. Situacija je pod kontrolom - rekao je mnistar Davor Božinović i dodao da je 99 policijskih službenika u samoizolaciji, 25 je izašlo iz karantene, a četvero je pozitivno na koronu.

Dr. Markotić rekla je i da povećavamo broj testiranja. Za sve punktove za testiranja rekla je da imamo dovoljno reagensa, osim za Zadar, jer tamo trebaju specifičan aparat koji treba poseban reagens, a koji nemamo u Hrvatskoj.

- Govorili smo i o brzim testovima, a otprije nekoliko dana postoje neki takvi testovi koje koriste zemlje Beneluxa i naručili smo ih za testiranje, prije nego ih naručimo. Ako se pokažu kao dobri, oni će nam biti od velike pomoći - dodala je dr. Markotić.

Uskoro više...