Imamo osam novih preminulih od korone, još 39 novooboljelih

Podaci objavljeni u subotu budili su nadu u optimizam jer smo imali samo 18 novooboljelih, čime se sveukupni broj popeo na 1832. Nažalost, imali smo i nova tri smrtna slučaja, što znači da sveukupno imamo 39 preminulih od korone. Objavljeno je i kako je dosad 615 ljudi ozdravilo. U subotu je bilo i 27 oboljelih na respiratoru.

Danas je već objavljeno kako imamo i tri nova preminula od korona virusa.

Od korona virusa u subotu je preminula žena iz Osijeka. Imala je 88 godina te je bila smještena u Klinici za infektologiju. Imala je teška kronična oboljenja. Stožer civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije izvijestio je da ima četvero novooboljelih od korona virusa toj županiji te da je jedna osoba preminula od posljedica zaraze.

- Preminuli pacijent je bio smješten u domu umirovljenika u Pločama, radi se o 83-godišnjem pacijentu - kazao je Marijo Bekić, ravnatelj dubrovačke bolnice.

U Splitu je u nedjelju preminuo muškarac (70) koji je također bio pozitivan na korona virus te bolovao od nekoliko kroničnih bolesti.

Nije bio korisnik Doma za starije i nemoćne.

- Od jučer imamo 39 novih slučajeva, ukupno 1871. Od jučer je preminulo osam osoba. U Zagrebu dvije muške u dobi od 55 i 68, u Splitu dvije muške osobe u dobi od 70 i 74 te jedna ženska osoba od 87 godina, u Osijeku jedna ženska osoba u dobi od 88 godina i u Dubrovniku jedna muška osoba u dobi od 84 i ženska osoba od 92 godine. Svi preminuli imali su teške i kronične pridružene bolesti. Od njih, šest je bilo na respiratoru, a sada imamo 23 bolesnika na respiratoru - istaknuo je ministar zdravstva Vili Beroš dodavši kako oporavljenih od jučer imamo 94, odnosno ukupno 709.

- Dosad je obavljeno 24.186 testiranja - rekao je ministar.

Dodao je da će sljedeći tjedan biti upućene nove informacije o novom načinu funkcioniranju zdravstvenog sustava.

- Jutros je sletio avion iz Šangaja sa 70 tona zaštitne opreme, nastavak takvih dolazaka očekuje se i u sljedećim danima - rekao je Beroš.

Zatvoreni restorani

- Od 35.000 ugostiteljskih objekata, u 31 objektu su utvrđene nepravilnosti. Osobno sam se uključio u slučaj restorana Tekka. Izdano je usmeno rješenje za zatvaranje objekta. Činjenica je da je stranka pozvana u ponedjeljak da dostavi potrebnu dokumentaciju ukoliko ju posjeduju. Nije bio problem u dostavi hrane, nego jer su stol postavili na javnu prometnu površinu, a to nisu smjeli - rekao je Andrija Mikulić iz Državnog inspektorata.

Dodao je da će sutra u Državnom inspektoratu biti sastanak uz epidemiologe u 12 sati gdje će razgovarati o detaljima. Kaže da nije cilj prema poduzetnicima ići represivno.

- Poštivanje zakona i čuvanje zdravlja su nam primarne zadaće - naglasio je i dodao da će se napisati nova uputa za ugostiteljske objekte i da se krene prema relaksirajućim mjerama.

- Svi ugostitelji koji će mjere epidemiologa ispuniti, tada ćemo prema njima krenuti u obustavu postupaka i oni će moći nastaviti raditi - rekao je.

Obzirom da je Ministarstvo turizma udruzi ugostitelja odgovorilo da hranu mogu dostaviti na način da naručitelj dođe po nju na prag restorana ili u neposrednoj blizini restorana, i dalje je ostalo nejasno na temelju čega je velik dio njih uopće zatvoren. Mikulić je istaknuo kako se moraju pridržavati svih minimalnih tehničkih uvjeta, no i dalje nije konkretno odgovorio što su ostali točno prekršili.

Domovi za starije i nemoćne

- Ocijenio bih situaciju u domovima za starije relativno mirnom, iako ih je nekoliko zahvaćeno. Situacija je pod kontrolom. Imamo novu situaciju u Dubrovniku, tamo je u Metkoviću u domu za starije nekoliko štićenika imalo temperaturu pa smo radili briseve, nitko od štićenika nije pozitivan, nego su pozitivna dva zaposlenika koji su stavljeni u izolaciju. U Dubrovniku je nađeno i četvero zaposlenika koji su pozitivni, ali su bili potpuno asimptomatski - rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Izolirani virus

- Stvaranje virusa je velika stvar i svaka čast timu, svi krediti idu njima jer su sve sami napravili. Oni rade danonoćno i svaki dan rade stotine testiranja. Godinama su za takvu situaciju trenirani po vrhunskim svjetskim institucijama. To je tim koji je praktički prije prvog slučaja imao gotov test i zbog te dijagnostike smo vjerojatno danas u dobroj situaciji - rekla je dr. Alemka Markotić.

- Širim testiranjem ćemo naći osobe koje su asimptomatski preboljele bolest. To ne mora nužno biti loše. To je nešto što moramo dalje ispitati za ovaj virus. Antitijela mogu biti zaštita jedno vrijeme, dulje vrijeme ili doživotno. Kod gripe se imunost razvije, ali se većina ljudi mora cijepiti svake godine. S druge strane, ospice kad jednom prebolite gotovo cijeli život ste zaštićeni. Te teorije da treba pustiti da se svi zaraze ovise o tome kako će se ponašati ovaj virus. Ako bude dugotrajnog imuniteta, onda ta zaštita krda znači da će štititi populaciju dugoročno - dodala je.

Virus stvoren u laboratoriju?

Markotić je komentirala tvrdnju francuskog virologa i nobelovca Luca Montagniera da je korona virus SARS-CoV-2 stvoren umjetno u laboratoriju. Za sada, istaknula je, nema takvih dokaza.

- Jasno je da cijeli svijet kad se nađe pred ovakvom pandemijom razmišlja i o tome. To su uobičajena i legitimna razmišljanja. To je jedna disciplina etablirana prije 15-ak godina, a zove se forenzička mikrobiologija koja u suštini istražuje. Brojna istraživanja se danas usmjeravaju i prema tome da se pokuša vidjeti je li moguće da su dio tog virusa ili jedan početni virus nastali u laboratoriju. Za sada, prema onome što imamo u relevantnoj literaturi, ne možemo se na različita mišljenja referirati, nego na ono što je do sad istraženo, nema takvih dokaza - rekla je prof. Markotić dodavši kako je moguće razvti virus u laboratoriju te da se to kroz povijest i radilo.

- Svašta se moe raditi i sve to bi trebalo ići u svrhu razvoja cjepiva, liječenja i slično. Naravno, uvijek ima i onaj dio ljudi koji sve iskoriste na loše - dodala je istaknuvši kako će se pojava virusa i dalje nastaviti analizirati i istraživati.

- Moramo znati da je takvih pandemija po 50 posto stanovništva u 14., 15., 16. stoljeću bilo i prije i kreirala ih je i priroda, kao što su kuga, boginje, kolera. Tada to čovjek nije znao kreirati. A ono što uvijek govorim svojim studentima je da je priroda, nažalost, najveći bioterorist - istaknula je.

Nasilje u obitelji

Na pitanje raste li brojka žrtava nasilja u obitelji za vrijeme ove epidemije, ministar Božinović istaknuo je kako je opća stopa kriminaliteta po svim linijama u padu, uključujući i nasilje u obitelji, prema ženama i ranjivim skupinama.

- Činjenica je da postoji veći broj kazneneih prijava nego prošle godine, a razlog tome je što se nakon promjene zakona i niza tematskih sastanaka upravo na temu nasilja u obitelji postupannje policije orijentiralo više prema podnošenju kaznenih prijava, tako da je nešto manje prekršaja i mislim da je to dobar put. Policija ima pojačani senzibilitet i na svaku dojavu o nasilju u obitelji u ovakvim specifičnim vremenaima reagira još promptnije - istaknuo je.

Pozvao je žrtve nasilja, ali ne samo njih već i sve one koji imaju bilo kakva saznanja da se negdje događa nasilje u obitelji, da to prijave policiji.

Produžuju se četiri mjere

- Svjesni smo će biti dana s više i sa manje oboljelih. U mjere popuštanja idemo vrlo oprezno i nećemo ih primijeniti sve odjednom. Činjenica je da uspijevamo držati situaciju pod kontrolom i činimo sve da održimo linearni rast. Produžili smo četiri odluke, o načinu održavanja pogreba, mjerama prilikom sklapanja braka i zatvaranje dječjih igrališta do 4. svibnja, a do 18. svibnja se zabranjuje brodovima u međunarodnoj plovidbi na kojima postoje mjere karantene ili samoizolacije da pristaju u Hrvatskoj - rekao je ministar Davor Božinović.

Dodao je da je 10 županija koje su zatražile potpuno ukidanje e-propusnica na području županija te da vjeruje da će sve te zahtjeve odobriti.

