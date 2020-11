Stožer odlučio da za Kolonu sjećanja nema ograničenja ljudi, zastupnici podijeljeni oko toga

Neki saborski zastupnici će, unatoč epidemiji, u Vukovar 18. studenog ići, dok neki neće. Jedni smatraju da je Vukovar iznad svega pa ne vide problem što je Stožer za taj dan ukinuo ograničenje broja ljudi

<p>Najnoviju odluku Nacionalnog stožera, kojom su na dan obilježavanja pada Vukovara i zbog Kolone sjećanja ukinuli ograničenje broja ljudi, <strong>Marijana Puljak</strong> (Pametno) ocijenila je zbunjujućom. </p><p>- To je samo jedna u nizu odluka koje zbunjuju građane, koji i gube povjerenje u odluke Stožera u cjelini. Jedna pravila vrijede za dio ljudi, druga za običnog, malog čovjeka. Jedna pravila vrijede u nedjelju, druga na radni dan. Svaki čas se mijenjaju pravila i za poduzetnike i teško je sve to pratiti, a posljedica je toga da nitko više ne vjeruje u stručnost takvog Stožera - poručila je.</p><p>Zastupnica Stranke S Imenom i Prezimenom, <strong>Dalija Orešković</strong>, smatra da bi se pijetet mogao iskazati time da poštujemo živuće i da štitimo njihovo zdravlje jer je zdravlje ispred svega.</p><p>- Da smo unisono društvo, da postoji zajedništvo koje je bilo u ratu, mogli smo organizirati drugačiji, poseban protokol s obzirom na epidemiološku situaciju na način da to bude Kolona sjećanja reprezentativna iz svih krajeva Hrvatske - istaknula je dodavši kako su svaka županija i mjesto mogli odrediti svoje predstavnike da idu Vukovar.</p><p>- To je doista mogla biti kolona građana, uz određenu distancu i time bismo pokazali da poštujemo Vukovar kao posebno mjesto pijeteta, štiteći zdravlje živućih a istodobno smo moglo pokazati da je stvarno zajedništvo hrvatskog naroda ispred politikantstva i interesa pojedinih političkih predstavnika da svojim prisustvom predstavljaju sebe, a ne ono čemu se u Vukovaru treba pokloniti - poručila je. </p><p>Stoga one u Vukovar neće ići jer smatraju da se poštovanje može pokazati na čitav niz načina, ne dovodeći druge u nepotrebni rizik.</p><p><strong>Katarina Peović</strong>, zastupnica Radničke fronte, također smatra da bi, bez obzira kojim se povodom ljudi okupljaju na ulicama, trebalo slušati struku i epidemiološke preporuke podsjetivši i na objavu Udruge bolničkih liječnika, koja upozorava da trenutno okupljanja nisu dobra praksa. Shvaća da obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara nekima puno znači, ali i ističe da bi u ovom trenutku trebali biti mudri i slijediti preporuke struke, ako ne zbog sebe onda zbog starijih građana.</p><p>- Vidimo da brojke nisu dobre, najave nekih naših najboljih znanstvenika su dramatične i trebalo bih ih stvarno slušati. Labavljenje mjera u ovom trenutku nije dobro. Izvanredna je situacija i trebalo bi slušati struku, naravno struka treba biti neovisna što, nažalost, nije slučaj, svaka varijabilna odluka dovodi u situaciju da propitujemo legitimitet Stožera - poručila je Peović.</p><p>Iako će predstavnici Domovinskog pokreta u Vukovar 18. studenog ići, njihov <strong>Milan Vrkljan</strong> poručuje kako Stožer već šest mjeseci šalje loše poruke. </p><p>- Nijedna nije bila utemeljena ni na znanosti ni na zdravom razumom. Domovinski pokret sa svojim predstavnicima će biti u Vukovaru jer je Vukovar iznad svega, ali da podržavamo epidemiološke mjere koje Stožer propisuje, to ne - istaknuo je. </p><p>I Mostovi zastupnici idu u Vukovar. Obilježavanje Dana pada Vukovara i iskazivanje pijeteta prema žrtvama, poručuje <strong>Miro Bulj,</strong> mora se održati.</p><p>- Ali naravno uz pridržavanje epidemioloških mjera. Vjerujem da će organizatori obilježavanja ove jedne od najznačajnijih obljetnica u modernoj povijesti Hrvatske uspjeti napraviti to u interesu očuvanja zdravlja, a naravno i sjećanja na pijetet obrane Grada Vukovara i svih onih koji su bili žrtve - istaknuo je.</p><p>Upitan da li je to potrebno u ovom trenutku epidemije, kad nam broj novozaraženih svakim danom raste, Bulj ističe da ne bi trebalo biti problema ako se poštuju epidemiološke mjere i razradi program.</p><p>- Brojne druge stvari su se događale, koje nisu bile pod epidemiološkim mjerama. Ja vjerujem da će se svi oni koji dođu u Grad heroj pa i u Škabrnju držati mjera, koje su propisane u svrhu zaštite svih nas i cijelog zdravstvenog sustava - rekao je Bulj dodavši kako će on otići u Vukovar ili Škabrnju.</p><p>Iz SDP-a, za sada, u Vukovar sigurno ide predsjednik <strong>Peđa Grbin. Arsen Bauk </strong>ne vidi problem što se ukinulo ograničenje broja ljudi za taj dan. Ionako je, kaže, pobornik liberalnijeg režima ograničenja.</p><p>- Tamo će svakako biti određeni broj članova SDP-a iz Vukovara i Slavonije, a hoće li još netko potegnuti na malo duži put, vidjet ćemo - rekao je. </p><p>Ako se dopustila procesija na Hvaru, dodao je, onda se svakako može dopustiti i Kolona sjećanja u Vukovaru. </p><p>- Ja sam za ublažavanje kriterija, tim više što se to održava na otvorenom na velikom prostoru, samo treba paziti kada se dođe na kraj kolone, na groblje da se drži distanca. Naravno, da to ne bude masovni skup i da slike koje nakon toga budu išle u svijet ne bude takve da se govori o koronapartyju jer bi to narušilo dojam, dignitet, dostojanstvo i sve ono što treba taj dan sadržavati - rekao je</p><p>Određeni rizik da se Kolona sjećanja pretvori u 'koronu sjećanja' postoji, kaže, ali smatra da zdrav razum treba nadvladati taj rizik. </p><p>- Neka sudionici nose masku, drže distancu, neka ih ne bude ni premalo ni previše - dodao je.</p>