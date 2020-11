Premijer uvjerava da će Kolona sjećanja biti sigurna; Bakić: Gubi se povjerenje u rad Stožera

<p>Upitan može li se Kolona sjećanja održati s većim brojem ljudi, premijer <strong>Andrej Plenković </strong>rekao je da će ona biti organizirana dostojanstveno i s respektom prema žrtvi Vukovara.</p><p>- HDZ-ova Vlada promijenila je i Zakon o blagdanima, spomendanima, te je ove godine 18. studenoga prvi put neradni dan na koji ćemo se prisjetiti žrtava Domovinskog rata, žrtve Vukovara i Škabrnje - poručio je premijer.</p><p>Namjera je Vlade, naglasio je, da cijelo obilježavanje bude dostojanstveno, a opet da se uzmu i obzir i epidemiološke okolnosti.</p><p>Podsjetimo, Stožer je jučer donio odluku po kojoj za blagdane i praznike ne vrijedi zabrana okupljanja iznad 50 osoba, što je jasno motivirano obilježavanjem Dana sjećanja u Vukovaru sljedeće srijede.</p><p>Plenković inače na pitanje o odluci Stožera koja je jasno motivirana obilježavanjem Vukovara nije želio odgovarati. Rekao je da je nije pročitao te "da će odgovoriti kada pogleda".</p><h2>'Kolona sjećanja ozbiljno će poljuljati povjerenje u rad i ugled Stožera'</h2><p>Damir Bakić, saborski zastupnik platforme Možemo i redoviti profesor na PMF-u za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a573771/Bakic-Kolona-sjecanja-ozbiljno-ce-poljuljati-povjerenje-u-rad-i-ugled-Stozera.html" target="_blank">N1 </a>je rekao da su iz Zeleno-lijevog bloka vrlo nezadovoljni načinom kojim se upravlja krizom. </p><p>- Svjedoci smo gubljenju povjerenja i autoriteta Stožera. To je plod neprincipijelnosti Stožera. Iz dana u dan dobivamo proturječne procjene o širenju pandemije i što trebamo poduzeti - komentirao je Bakić.</p><p>- Osnovno je da svi budemo svjesni što nam je činiti i da znamo okolnosti u kojima se mjere pooštravaju ili ublažavaju - rekao je.</p><p>Za odluku Stožera kojom je ukinuta zabrane okupljanja radi obilježavanja blagdana, čime je omogućeno neograničeno okupljanje u Koloni sjećanja u Vukovaru, rekao je kako je to 'još jedan od elemenata koji su ozbiljno poljuljali povjerenje u rad i ugled Stožera. U upravljanju krizom vidimo puno neprincipijelnosti'.</p><h2>HUBOL: Taj čin je licemjerje i kukavičluk</h2><p>Tom odlukom ogorčena je Hrvatska udruga bolničkih liječnika koja je na Facebooku napisala kako je obilježavanje Dana sjećanja kršenjem protuepidemijskih mjera čin licemjerja i kukavičluka, sve ono što branitelji nisu bili.</p><p>Iz HUBOL-a su istaknuli kako obilježavanje sjećanja na hrabrost branitelja i žrtve zaslužuje isto takav čin – 'čin hrabrosti da se prizna da nam je epidemija izmakla kontroli i čin žrtve da sve napravimo da epidemiju zauzdamo pridržavanjem istih mjera koje vrijede za sve, u svim životnim situacijama'.</p><p>- Mi zdravstveni djelatnici obilježit ćemo ga na svoj način – na svojim radnim mjestima – na prvim linijama obrane od epidemije čuvajući svaki život kao da je naš najbliži – isto kako su i oni nekad čuvali nas. Hvala im do vječnosti! - napisali su međuostalim na Facebooku.</p>