Novi paket epidemioloških mjera donosi odredbe da će se u crkvama za predstojeće blagdane moći okupiti više od 25 vjernika ali da na svakih sedam metara četvornih dolazi jedan vjernik a ponovo se uvode propusnice za putovanje između županija, piše u petak Jutarnji list.

Od utorka 22. prosinca do 8. siječnja 2021. putovanje između županija bit će moguće isključivo uz posjedovanje posebnih propusnica. Za Badnjak i Božić u crkvama će se, na svetim misama moći okupiti više od 25 vjernika, ali tako da na svakih sedam četvornih metara ne bude više od jednog vjernika. To su, kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, najvažnije odluke iz "blagdanskog paketa mjera" koje će danas objaviti Nacionalni stožer civilne zaštite.

Za razliku od prvog vala pandemije, ovaj put će uvjeti za dobivanje propusnica biti bitno restriktivniji i neće biti jednostavno dobiti dozvolu bez konkretnog i hitnog razloga. Sve županije osim Grada Zagreba i Zagrebačke županije, bit će odvojene, a bit će dozvoljene dnevne migracije osoba koje rade u drugim županijama, ali isključivo ako ne postoji mogućnost da taj posao obavljaju od kuće.

Također, bit će dozvoljen prolazak svim žurnim operativnim službama koje su bitne za vitalno funkcioniranje društva, primjerice vodovodu i odvodnji, opskrbi lijekovima...kao i osobama koje idu po medicinsku skrb. Svi oni koji budu tražili propusnice to će raditi preko usluge e-građani, no upozoravaju da će ih teško dobiti. Također više neće biti mogućnosti da tvrtke zatraže propusnice za zaposlenike, kao što se to radilo u prvom lockdownu.

Postojeće mjere bit će produžene uz određene korekcije. Tako će se, primjerice, dodati da je dozvoljeno privatno okupljanje članova najviše dvaju kućanstava. Ipak, jasno je da će to biti teško kontrolirati.

Od izmjena vezanih za sport - svi će vrhunski sportaši moći trenirati bez iznimki uz pridržavanje epidemioloških mjera.

Mjere će, kako doznaje Jutarnji list, moguće biti produžene i nakon 10. siječnja za još tjedan dana, kako bi se u tom periodu vidjelo kako su na epidemiju djelovali blagdani. Također, vladin Znanstveni savjet sastat će se prije Nove godine da vidi učinkovitost mjera.