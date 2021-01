Nacionalni stožer civilne zaštite će u podne održati konferenciju za novinare. Jedna od tema je i moguće popuštanje mjera.

Nakon sastanaka u nedjelju s premijerom Plenkovićem, ministar Vili Beroš rekao je kako se može razmišljati o popuštanju mjera. One koje su trenutno na snazi ističu 31.1., tako da će se, poručio je Beroš, još kroz tjedan razmišljati o tome koje se mogu popustiti.

- Razmišljali smo da sportske aktivnosti stavimo u prvi plan što se tiče popuštanja mjera. Netko zagovara otvaranje teretana, ali nitko nikome ne brani da ide trčati, na primjer oko Jaruna ili da ide na Sljeme. No, i otvaranje teretana biti će tema za razgovor, odgovor ćete imati do sredine tjedna - poručio je Beroš u nedjelju te dodao kako je jedan od zadataka i povratak učenika od petog do osmog razreda u škole.

U emisiji U mreži Prvog u ponedjeljak je ugostitelj Dražen Biljan rekao da treba otvoriti i izjednačiti sve sektore u ugostiteljstvu. Poručio je kako je mogućnost "kava za van" samo mrvica u preživljavanju te da ugostitelji žele početi što prije raditi.

PRATITE UŽIVO:

Katalinić Janković je rekla na početku konferencije da je zabilježeno 134 novih slučajeva. Trenutno je broj aktivnih 2519.

- Broj pozitivnih od 25. veljače do danas je 229.054 - rekla je.

U protekla 24 sata je preminulo 32 ljudi, to je 4859 od početka epidemije. Prosječna dob preminulih je 74 godine, svi preminuli su imali komorbiditete, a najmlađa osoba imala je 56 godina koja je bolovala od maligne bolesti.

Krunoslav Capak rekao je da, ako se gleda tjedni par, u tjednu prije ovoga je bilo 4905 novooboljelih, dok u zadnjih tjedan dana bilježimo pad od 20 posto. Što se tiče incidencije, na prvom mjestu je Sisačko-moslavačka županija, a na zadnjem Istarska. Na ljestvici EU-a smo na šestom mjestu, nižu incidenciju ima pet zemalja. Najvišu u EU trenutno ima Portugal.

- Do 25. veljače je zaprimljeno 24 sumnji na nuspojave na Pfizerovo i 10 na Modernino cjepivo. Od ukupnog broja sumnji na Pfizerovo je 16 alergijskih reakcija, od kojih su dvije bile opasnije i zahtijevale primjenu adrenalina. Na Modernino cjepivo su to blage i lokalne reakcije - objasnio je Capak.