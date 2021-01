Znanstvenik Kristijan Vlahoviček u razgovoru za N1 rekao je kako se nada da nećemo naći tragove novog virusa u Hrvatskoj te apelira na naše epidemiologe da uvedu kontinuirano praćenje virusa da bi mogli uzeti brojnije uzorke i bolje pratiti stanje.

- Mi smo jedini koji smo uspjeli sekvencirati kompletni virusni genom, na uzorku od 60-ak pacijenata. Sekvenciranje virusa nije sasvim trivijalan pothvat i za to treba grupa ljudi koja je međusobno uhodana i posjeduje različita znanja - rekao je Vlahoviček.

- Nadam se da ćemo uspjeti zajedničkim snagama iznjedriti nacionalni program koji bi efikasno pratio virusne varijante koje dolaze na naše nacionalno tlo - objasnio je znanstvenik i naglasio da će se novi soj vrlo vjerojatno pojaviti i kod nas.

- Čisto zbog geografskih prilika i migracija ljudi, ne možemo očekivati da će Hrvatska biti pošteđena novih varijanti i doista je pitanje vremena kad će doći u Hrvatsku - rekao je i dodao da južnoafrička varijanta može proći ispod radara našeg imunološkog sustava. Pojašnjava da naša protutijela mogu nešto manje inaktivirati soj kad su u kontaktu s njim.

- Imamo i brazilski soj, koji omogućava virusu da se brže širi, ali sadrže mutacije koje omogućavaju virusu da bude teži što se tiče simptoma - rekao je Vlahoviček. Kaže da je važno spriječiti širenje svake od tih varijanti i da se ne radi o širenju panike. Dodaje da ove ove varijante virusa smatramo nečime o čemu treba povesti računa i ne treba im omogućiti da se nesmetano šire.

Rekao je i da se zasad pokazuje da cjepiva proizvode dovoljnu razinu imunološkog odgovora kako bi mogli odgovoriti na ove nove sojeve. Na pitanje koliko traje postupak utvrđivanja postoji li mutacija koronavirusa u Hrvatskoj ili ne kaže i da od trenutka kad dobiju uzorak do trenutka kad dođu do zaključka prođe sedam do 10 dana.