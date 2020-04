U zadnja 24 sata od korone 14 novooboljelih, ukupno 2.076

U zadnja 24 sata je od korone 14 novooboljelih, ukupno je to u Hrvatskoj 2.076, kaže Beroš, dok je još dvoje preminulo.

Javljaju se roditelji djece da ne mogu do njih, rodilje moraju same na porod bez pratnje...

Epidemiološka struka je preporučila da se ipak omogući ali u iznimnim okolnostima. Ustanove mogu donijeti odluku o iznimkama. Prepuštamo ustanovama da procijene. Što se tiče djece razmišljamo da dozvolimo posjete majkama, odnosno najbližoj rodbini, rekao je Beroš.

Beroš je dobio upit novinara o sukobu interesa i povezanosti s Petrom Pripuzom.

U ovom trenutku Stožer komunicira drugu problematiku, ali rado ću transparentno odgovoriti na sva ta pitanja, odgovorio je Beroš.

Kao razlog za smanjenje mobilnosti ljudi je i zabrana rada nedjeljom, hoće li kafići onda isto biti zatvoreni?

Nismo još govorili o radnom vremenu kafića. Još se nismo dogovorili, rekao je Capak, a Božinović dodao:

- Pratimo provedbe mjera koje su sad na snazi. Početkom tjedna imamo sastanak s predstavnicima ugostitelja i resornim ministarstvom, tako da mi razmišljamo i par tjedana unaprijed. Nadamo se da će nam situacija dopustiti da se što više djelatnosti pokrene u mjeri u kojoj je to moguće.

Onkološki pacijenit ne mogu primati terapiju jer nedostaje lijek Bleomycin?

Bila je kratkotrajna nestašica, ali lijek će se pojaviti idući tjedan i neće biti problema, odgovorila je Markotić.

Normalizacija rada bolnica ide u ponedjeljak, jesu li u bolnicama dobili upute?

Određeno je pet skupina bolesnika za koje se preporuča prethodno testiranje, prije nego dođu u bolnicu, a detaljan dokument smo poslali svim ustanovama. Jako je detaljan, na 10-12 stranica i sve im navedeno, rekao je Beroš.

Kako će se kontrolirati razmak na misama?

- Usuglasili smo preporuke koje smo pripremili za vjerske obrede. Dokumenti će biti objavljeni nakon presice. Nismo predvidjeli broj, ali smo predvidjeli fizičku distancu i kako bi se trebala popunjavati crkva, prvo ulaze oni koji idu na najudaljenija mjesta. Apeliramo na građane da se toga drže - rekao je Capak.

Davor Božinović odgovorio je na novinarsko pitanje je li Grba Bujević član HDZ-a i je li osnovni preduvjet za funkciju članska iskaznica.

- Ovo su ljudi već dugi niz godina na pozicijama na kojima jesu. To što su oni članovi je na naki način stvarno njihova privatna stvar, to nema veze sa članstvom u stožeru. Meni je to naravno drago, da imamo toliko istomišljenika. Bitno je da su ovi ljudi pokazali kao stručnjaci i ne sjećam se da je tada itko pitao koje stranke bi bio bilo tko član - rekao je Božinović.