Nove mjere za okupljanja veća od 50 ljudi, maske su obavezne i u ugostiteljskim objektima

Nacionalni stožer predstavio je nove mjere zbog porasta broja zaraženih. U ugostiteljskim objektima maske su obavezne dok gosti ne sjednu i dok ne konzumiraju hranu ili piće

<p>U ponedjeljak je broj novozaraženih 181, što je manje nego zadnjih nekoliko dana. Ipak, zbog naglog porasta prošlog tjedna, Nacionalni stožer za civilnu zaštitu odlučio je donijeti nove mjere koje bi trebale spriječiti širenje zaraze korona virusom. </p><p><strong>PRATITE UŽIVO: Stožer o novim mjerama </strong></p><p>Ministar Božinović se na početku osvrnuo na pucnjavu ispred Vlade i rekao kako će sjednica ipak početi s novim informacijama. </p><p>- Kao što je poznato, jutros oko 8 sati je zaprimljena dojava da je na prostoru Markova trga, na ulazu u objekt Vlade, došlo do pucnjave u kojoj je ozlijeđen policijski službenik. Odmah na samom mjestu događaja je urgirao drugi službenik koji je također upotrijebio vatreno oružje prema počinitelju. Prema informacijama, počinitelj se udaljio s mjesta događaja. Cijeli sustav se angažirao i angažirali smo taktičke timove specijalne policije. Moram reći da je vrlo brzo, u 24 minute od samog događaja, pronađen počinitelj, osoba koja se dovodi u vezu s događajem, koji je izvršio suicid. Također, moram naglasiti da je u ovom slučaju policija reagirala kako treba - nakon napada je drugi službenik brzo reagirao i da je taj prostor javni prostor, otvoreni prostor, gdje počinitelj može doći iz raznih ulica - rekao je načelnik policije. </p><p>Poručio je kako je Hrvatska jedna od najsigurnijih zemalja. </p><h2>Maske obavezne u ugostiteljskim objektima, ograničenje broja okupljenih </h2><p>Ministar Božinović predstavio je nove mjere. </p><p>- Brojevi novozaraženih se kontinuirano povećavaju. Današnju brojku ne bih ocijenio potpuno realnom obzirom na stanje. Znamo da se radi o testiranjima koja su provedena u nedjelju, danas je bilo više od 2000 testiranja - rekao je. </p><p>Rekao je kako se svi članovi stožera slažu kako nisu zadovoljni epidemiološkom situacijom u Hrvatskoj, no da ona ne odskače od stanja u Europi. </p><p>- Kada govorimo o načinima širenjima i očuvanja zdravstvenog sustava, ni nakon devet mjeseci od početka pandemije, nitko nema puno toga novoga reći, a što već nismo iskomunicirali. I danas je temeljna linija obrane od svih izazova održavanje distance između ljudi, higijena, nošenje maski kada se okupi više ljudi, a pogotovo u zatvorenim prostorima - rekao je i dodao kako ove osnovne upute nije lako provoditi u praksi, a posebno se to odnosi na distancu i maske. </p><p>- Vidimo da je velik dio građana prihvatio upute, ali to da dio ljudi, svjesno ili nesvjesno, čine ili ne čine. Upravo zbog tih drugih, primorani smo zbog zaštite života pribjeći različitim mjerama - rekao je. </p><p>- Odlukama koje će danas biti donesene propisali smo načine javnog okupljanja za sva okupljanja na kojima se očekuje više od 50 ljudi, a koje nisu obuhvaćene posebnim preporukama koje se odnose na profesionalne, umjetničke izvedbe i programe, sportska natjecanja, pogrebe... </p><p>Organizatori su obavezni najkasnije pet dana prije okupljanja zatražiti suglasnost za održavanje okupljanja od nadležnog stožera. </p><p>- Uvodimo i obavezu nošenje maski u zatvorenim prostorima gdje je nemoguće držati distancu. Maske su obavezne se koristiti na ispravan način, maska mora prekrivati usta i nos, a obavezu imaju zaposlenici zdravstvenim pacijentima, ustanova socijalne skrbi, posjetitelji korisnicima, vozači, ostali zaposlenici u javnom prometu, putnici u javnom prometu, zaposlenici u ugostiteljskoj djelatnosti koji dolaze u kontakti s gostima, gosti u ugostiteljskim objektima, osim dok sjede na svojim mjestima i konzumiraju pića ili jelo - rekao je. </p><p>Božinović je rekao kako se ovim odlukama može spriječiti porast broja zaraženih, ali i zatvaranje ekonomskih djelatnost. </p><p>- U uvjetima epidemije je moguće organizirati život, ali to neće ići ako svatko od nas ne napravi malu žrtvu na osnovu svog užitka i komoditeta - poručio je. </p><p>Ove odluke stupaju danas na snagu. </p><h2>Maske na otvorenom nisu obaveza, nego preporuka </h2><p>Na pitanje hoće li maske na otvorenom trebale biti obavezne u nekim slučajevima, Božinović je rekao da bi bilo dobro da se nose tamo gdje se ne može održati fizička distanca. </p><p><strong>Krunoslav Capak</strong> rekao je kako će nove mjere predstaviti sutra ugostiteljima. </p><p>- Ono što danas stupa na snagu je preporuka za nošenje maske za lice, gdje se objašnjava koje su sve maske za lice, kako se pravilno stavlja i skida, u kojim situacijama se maska nosi i sva izuzeća, dakle svi oni koji ne trebaju nositi maske ni u kojoj situaciji. Ta izuzeća su dugačka, vrlo je slično onome i prije - poručio je Capak. </p><p>Što se tiče nošenja maski na otvorenom, Capak je rekao da to neće biti obaveza, nego preporuka. </p>