Kosor opisala neugodan susret u dućanu: 'Zamolila sam ga da se odmakne i stavi masku...'

Bivša premijerka u nedjelju poslijepodne u trgovini je mladiću pokušala objasniti da treba držati distancu i nositi masku. Kaže kako joj je on održao predavanje

<p>U trgovini prije pola sata dečko bez maske uz mene na blagajni pa sam ga zamolila da se odmakne i stavi masku a on mi održao predavanje da su sve to gluposti, gospon do njega se složio pa skinuo masku. Eto i bivša premijerka je sluđena čula sam na odlasku, napisala je bivša premijerka <strong>Jadranka Kosor</strong> na Twitteru.</p><p>Pratitelji na Twitteru su suosjećali s njom i rekli da je to jako žalosno, a ona se složila.</p><p>- Nevjerojatno. Prodavačice šute, ne usude se. Jer su sve to samo preporuke, naravno. Loše, jako loše - dodala je zgrožena Kosor.</p><p> </p><p> </p>