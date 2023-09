Strah na Kordunu zbog gradnje migrantskog centra: 'Ne krivimo mi njih, sirotinja bježi'

Mi smo protiv migrantskog kampa, no grade ga tu i to je to, a nama kako bude, stvarno, kako bude. Mi smo tu nekih 450 metara od kampa, ne znam, iz policije kažu da je to kilometrima napušteno područje, a nitko nije došao ovdje do nas u selo da vidi. Kako će nam biti to ćemo vidjeti. To je puno ljudi, oni 500, 600 migranata dnevno uhvate i ako taj kamp ne budu ogradili kako spada i ne budu čuvali, a mi čak i u to sumnjamo, kako ćemo mi tu živjeti ja ne znam.