<p>U Gornjoj Jelenskoj nitko ne izlazi iz svojih kuća, škola je zatvorena i nastava će se održavati on line, otkazane su sportske manifestacije i zatvoren sajam koji je tek bio počeo, a mještani su ogorčeni što je njihovo selo postalo mega žarište.</p><p>- To što se dogodilo je čista glupost, ljudi koji bi se trebali boriti protiv toga, ondje su se našli - kaže stanovnik Gornje Jelenske za N1.</p><p>Druga sugovornica pak ne krije razočaranje što su među uzvanicima bili vodeći njihovi političari.</p><p>- Ne mogu vjerovati da je naš župan bio, sramota, osnovna pravila se ne poštuju – kaže vidno razočarana. U zemlji u kojoj pola državljana godišnje ne pročita niti jednu knjigu, dobili smo super žarište korona na promociji knjige promocija knjige ‘Zvijezdo sjajna usred Moslavine’ u Gornjoj Jelenskoj kod Popovače.</p><h2>Ubrzano traže kontakte </h2><p>Ondje je 25. rujna u Društvenom domu, prema saznanjima Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, ukupno je bilo oko 140 ljudi. Ono što Popovaču danas čini jedinstvenim slučajem u svijetu jest postotak ljudi koji se zarazilo virusom na jednom mjestu. Naime, do subote ih je testirano 116 od čega ih je pozitivno na virus čak 92.</p><p>Kako je većina njih sutradan bila na otvaranju Voloderskih jeseni, epidemiolozi užurbano traže kontakte jer je to sada veliki broj ljudi potencijalno zaraženih koji bi virus u kratkom roku mogli rapidno raširiti. Za sada nema objašnjenja jesu li ondje bili idealni uvjeti pa se virus tako brzo ‘primio’ za veliki broj ljudi, da li je mutirao ili nešto treće. Epidemiolozi vjeruju da je to rezultat nepoštivanja epidemioloških mjera jer se nije pazilo na distancu, a teško je bilo pronaći čovjeka s maskom.</p><p>– To je i za svjetske pojmove dosad nezabilježen postotak pozitivnih osoba, da od 116 testiranih s jednog događaja imamo 92 pozitivnih osoba. To je nešto nezabilježeno i za daljnja je epidemiološka proučavanja. Od navedenih dvoje zaraženih radi u samoj županiji pa tražimo i njihove kontakte da ih stavimo u samoizolaciju. Inače, naši djelatnici u nedjelju su dezinficirali prostorije županije tako da danas svi mogu doći normalno raditi – rekao nam je ravnatelj Zavoda <strong>dr. Inoslav Brkić. </strong></p><p>Na promociji su uz ljudi s područja Popovače bili i sudionici iz svih dijelova Sisačko-moslavačke županije te nekoliko iz susjedne Bjelovarsko-bilogorske županije. To predstavlja dodatni problem epidemiologa zbog kontakata zaraženih koji se nalaze na velikom prostoru tog dijela Lijepe naše.</p><p>– To je i ogroman broj kontakata koje sada moramo obuhvatiti. Recimo, od jučerašnjih 58 pozitivnih neka svatko ima 20 kontakata, jasno vam je da je riječ o velikom broju ljudi prema kojima moramo hitno reagirati – dodao je dr. Brkić.</p><p>Ujedno je istaknuo kako je dodatna otegotna okolnost to što je većina ljudi s promocije knjige dan kasnije bila na otvaranju tradicionalne manifestacije Voloderske jeseni. Otvorenje je te manifestacije održano pod šatorom, a na fotografijama se vidi da je nešto više ljudi nosilo maske nego na promociji knjige, gdje je maske nosilo samo nekoliko osoba. Na promociji knjige u Gornjoj Jelenskoj bio je i načelnik Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije <strong>Roman Rosavec</strong>, a fotografije ukazuju da su na događaju prekršene propisane mjere. Rosavec je u samoizolaciji od četvrtka, zasad je negativan.</p><h2>Gradonačelnika na test</h2><p>Na istoj je promociji bio i gradonačelnik Popovače <strong>Josip Mišković</strong>, koji je tek u petak navečer otišao u samoizolaciju.</p><p>Epidemiolog Brkić nam kaže da će gradonačelnika testirati. Po njemu je najveći problem što ljudi ne vjeruju ni da korona postoji pa se tako opušteno ponašaju.</p><p>- Znate li koliko me intelektualaca i obrazovani ljudi pitalo jesam li ostao šokiran. Kao da nisu vidjeli one strašne snimke iz Bergama. Da, korona je itekako stvarna i može biti opasna. Došlo je vrijeme kada se čovjek čovjeku treba biti što dalje i moramo se pridržavati mjera jer ne možemo vi i ja nositi maske, a 100 drugih ne, time nismo napravili ništa - dodaje Brkić. Napominje kako je još od početka srpnja pisao da jesenski sajam u Popovači treba zabraniti no unatoč tome i on se održao.</p><p>- Stvarno ne razumijem što onda očekuju - zaključio je.</p>