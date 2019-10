Štrajk se nastavlja: Nastave u ponedjeljak nema u 3 županije

Pred Muzejom iluzija u Zagrebu sindikati su na konferenciji za medije objavili kako u ponedjeljak štrajkaju škole u Primorsko-goranskoj, Međimurskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.

- Mi smo došli pred Muzej iluzija jer smo dobili poziv od premijera da razgovaramo o zaostajanju plaća, a kako nismo dobili ni mjesto ni vrijeme, mi smo odlučili premijera potražiti ovdje - istaknuli su upitavši Vladu jesu li iluzije vjerovati da su zaposlenici u sustavu odgoja i obrazovanja važni za društvo te da će Vlada ispoštovati svoje obveze koje je sama zacrtala i prema Europskoj komisiji.

Objavljuje 24sata

- Prema strategiji koju su donijeli plaće su do 2018. trebale biti izjednačene s prosječnom plaćom zaposlenika u javnim služabama. Do sada već svaki građanin zna da ovime što je premijer najavio (povećanje osnovice plaće za 6, 12 posto svim javnim i državnim službenicima, op.a.) ne samo da će se izjednačiti plaće i da će Vlada svoje obveze ispuniti nego mi padamo još niže. I to je neprihvatljivo - istaknula je Ana Tuškan iz Sindikata učitelja.

Dodala je kako spremačice u školama čiste duplo veću površinu od propisane.

- Plaća početnika je 3100 kuna, a plaća spremačice sa 30 godina staža je 3580 kuna. Te žene žive na rubu siromaštva. U sličnoj situaciji su i kuhari, računovođe, tajnici, referenti - naglasila je dodavši kako to nisu zahtjevi "nas nerazumnih prosvjetari, nego obveze na koje se obvezala Vlada."

- Mi želimo da su naša djeca sretna i jedva čekamo da se vrate u školske klupe. Nama ovo izrazito teško pada, ali molimo za razumijevanje jer je ova naša borba naše legitimno pravo - naglasila je.

Političari su im, dodala je, tisuću puta obećavali i iznevjereli ih.

- Nemojte nas povezivati s politikom. Mi nismo ni za jednu stranku i ne podržavamo ni jednu stranku, nemamo veze s politikom. Obrazovanje i zaposlenici ne smiju biti taoci politike - poručila je i naglasila kako niti jedan Sindikat ni članovi neće ići na nikakve sastanke niti s jednom političkom strankom ni s predsjedničkim kandidatima.

Istaknuli su i kako je danas u Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji u štrajku 87 posto zaposlenika u srednjim te 92 posto u osnovnim školama.

Što se tiče nadoknade nastave, obzirom da su najavili štrajk do daljnjeg, naglasili su kako niti jedan učenik neće ostati bez propuštenih sati.

- Upute će doći na vrijeme i svi će znati na vrijeme kada i kako će biti nadoknade. Naravno da će, ukoliko se štrajk nastavi, nadoknade morati biti - poručili su.