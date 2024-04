Strani agenti u izborima? Pravo i pravda iz Poljske plaćaju oglase s HDZ-ovim vizualima

U zadnjih 30 dana, na Google ads manageru, poljski Izborni odbor Pravo i pravda, osnovan od strane desne populističke stranke Pravo i pravda koja je bila na vlasti osam godina u Poljskoj, prema informacijama dostupnima na početku pisanja ovog teksta, potrošio je oko osam i pol tisuća eura na oglase namijenjene hrvatskom tržištu. Oglasi su mahom vizuali HDZ-a, a dostižu od 200.000 do milijun i pol ljudi.

Ovo bi mogao biti veliki problem za HDZ jer u Zakonu o financiranju političkih aktivnosti jasno piše da se zabranjuje financiranje političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, nezavisnih vijećnika, neovisnih lista odnosno grupe birača i kandidata od stranih država, stranih političkih stranaka, stranih pravnih osoba. Kako neslužbeno doznajemo, HDZ za ovo nije znao, nemaju veze s tim i pokušavaju shvatiti što se događa.

Tko su pravo i pravda?

Poljski Pravo i pravda su na vlasti bili osam godina, postavili su svoje ljude u sve pore društva, sudstvo i državni odvjetnici su potpuno podređeni vlasti, kršili su pravila da bi zaposlili svoju sutkinju na Ustavni sud, a EU ih je nekoliko puta financijski kažnjavala i uskratila im sredstva zbog stanja u pravosuđu. Preuzeli su većinu medija, produžili embargo na ukrajinsku pšenicu usred rata, ukinuli pobačaje i u hitnim medicinskim slučajevima tako da je nekoliko žena i umrlo, vodili politike diskriminacije prema LGBTQ+ zajednici. Napadali su migrante i proglašavali ih neprijateljima, dok su u isto vrijeme visoki državni dužnosnici preko posrednika, prodavali schengenske vize migrantima iz muslimanskih zemalja. Zalagali su se za 'sanaciju države' odnosno političko čišćenje institucija kako bi izbacili članove opozicije, lustraciju, uvođenje dodatnog poreza od 39 posto za sve koji zarađuju više od 70.000 eura godišnje, zaustavljanje privatizacije i poticanje državnog vlasništva velikih tvrtki. Što se tiče vanjske politike, htjeli su da Poljska bude novi SAD.

Isto ime nosi stranka Mislava Kolakušića

Neobično ali i stranka Mislava Kolakušića, Ivana Vilibora Sinčića i Ivana Lovrinovića se zove Pravo i pravda. Pitali smo ih imaju li veze s poljskim 'imenjacima'.

- Nemamo nikakve veze s njima - kratko je odgovorio Lovrinović na naš upit.

Isto kaže Ivan Vilibor Sinčić.

- Naša stranka Pravo i pravda nema nikakve veze s poljskom ili bilo kojom drugom strankom. Pravda i pravo su univerzalni pojmovi, a gospodin Kolakušić je pravnik i bivši sudac. Sličnosti po Europi ima dosta. Na primjer, u Slovačkoj je stranka Republika koja ima zastupnika u Europskom parlamentu, a takva je stranka i u Hrvatskoj kod gospodina Vanđelića - odgovorio nam je.

I njihovi koalicijski partneri, Domovinski pokret, kažu da nemaju saznanja da su Pravo i pravda povezani s poljskim Pravom i pravdom. Pravo i pravda od Mislava Kolakušića se ne oglašava, već sve plaćaju Mislav Kolakušić i Ivan Vilibor Sinčić na svojim profilima.

Greška ili elaborirani plan?

No vratimo se na oglase. Potpuno je nepoznato zašto bi poljski Izborni odbor Prava i pravde financirao objave s HDZ-ovim vizualima. Pokušali smo ih kontaktirati, međutim linija je stalno zauzeta, a broj je isti kao od stranke Pravo i pravda.

Vanja Prahić, direktor digitalnog razvoja 24sata, kaže da postoji nekoliko scenarija.

- Ovo je kao da se ja kandidiram na izborima protiv HDZ-a, a HDZ mi plaća promidžbu. Jako zanimljiva situacija s više mogućih scenarija. Prvi je svakako da netko pokušava dovesti HDZ u problem, ne može biti legalno da promidžbu neke stranke financira neko strano tijelo, to bi bilo uplitanje u izbore i tu DIP, ili tko je već zadužen za to, svakako treba reagirati. Mislim da tu država generalno treba reagirati. Drugi je da se to dogodilo slučajno, međutim otkud Poljacima vizuali HDZ-a, a i krenulo je u vrijeme kampanje - pita se Prahić.

I to je zanimljivo jer oglasi nisu objave koje se dijele, netko je morao skinuti vizuale koje stavlja HDZ i ponovno ih objaviti kao svoje oglase.

- Treći scenarij, i ako je to slučaj onda su to jako razradili, je da su namjerno uzeli popularnu stranku s ciljem segmentiranja publike koja će reagirati na oglase druge stranke koju preferiraju. Nakon toga moguće je spremiti tu publiku i ciljati je s vlastitim porukama kako bi ih se uvjerilo da ipak glasuju za tebe. Ali kažem, to uplitanje strane stranke u naše izbore ne zvuči legalno nikako - govori Prahić i dodaje: Ovo će svakako zamutiti vodu i utjecati na stavove ljudi tako da je i to mogao biti cilj.

Dakle, ako je treći scenarij točan, ideja je pronaći i angažirati publiku koja glasa za HDZ i nakon toga im prikazivati poruke svog pulena na hrvatskim izborima, ako ga poljska stranka Pravo i pravda ima, i na taj način probati utjecati na birače, a time i na izbore.

Neslužbeno doznajemo da za financiranje od strane Izbornog odbora Pravo i pravda znaju već neko vrijeme i druge stranke, međutim nisu sami imali problema s tim. Iz SDP-a kažu da su nedavno dobili fotografiju koja pokazuje da je Izborni odbor Prava i pravde aktivan u plaćanju oglasa za izbore, ali da sami nisu imali tih problema. Isto je i s Možemo! koji su sazvali konferenciju za medije.

- Oglasi koje za stranku HDZ na društvenim mrežama plaća “Izborni komitet poljske stranke Pravo i pravda” upućuje na opravdanu sumnju na strani utjecaj na izbore u Republici Hrvatskoj”, upozorila je danas zastupnica Možemo! Ivana Kekin. Riječ je o tijelu radikalno desne stanke Pravo i pravda koja je nedavno izgubila izbore u Poljskoj, rekla je Kekin i podsjetila kako je sukladno čl. 46 Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendum zabranjeno financiranje političkih stranaka od stranih država, stranih političkih stranaka i stranih pravnih osoba.Također, prema javnim informacijama znamo da istoimena stranka koju su nedavno osnovali Mislav Kolakušić i Ivan Vilibor Sinčić je usko povezana sa poljskom strankom Pravo i pravda, te je moguće očekivati da se ovdje radi neka “priprema terena” za davanje nezakonite podrške i tim kandidatima. Zato pozivamo HDZ da odmah pojasni kako je moguće da strana radikalno desna organizacija plaća njihove oglase, a Kolakušića da pojasni zašto je njegova stranka koju je prekopirao u Hrvatskoj aktivno umiješana u domaće izbore. O svemu ćemo obavijestiti Državno izborno povjerenstvo - najavila je Ivana Kekin.

U trenutku kad su završili s konferencijom, cifra koju je Izborni odbor Pravo i pravda potrošila na 136 oglasa je 9.300 eura i samo raste.

Kontaktirali smo i HDZ i Državno izborno povjerenstvo, njihove odgovore ćemo objaviti čim ga dobijemo.