Strani radnici dobili kroasane na gradilištu pa klicali 'HDZ!'; Tvrtka: Netko se ružno našalio

PETRINJA - Dobili smo snimku na kojoj strani radnici splitske građevinske tvrtke kliču 'HDZ' na poticaj snimatelja dok im se dijele kroasani. - To je novo glasačko tijelo - smije se čitatelj koji nam je poslao video. Dok on tvrdi da je to 'voditeljevo maslo', iz tvrke se ograđuju. - Upoznati smo s tim. Video se širi mrežama. Nitko od naših djelatnika ne stoji iza tog. Netko se ružno našalio i sugerirao im što da izvikuju, a onda se i potrudio proširiti tu snimku čime vrijeđa njih i nanosi štetu našoj tvrtki. Uz sve navedeno, još je čokoladama koje je ta muška osoba dijelila istekao rok trajanja - kažu iz splitske tvrtke.