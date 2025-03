Stranka Bandić Milan 365 u stečaju s imovinom od 5960 €

Imovina Bandić Milana 365, stranke bivšega zagrebačkog gradonačelnika je, prema izvješću stečajnog upravitelja Predraga Filajdića, još lani u studenome bila procijenjena na 14.520 eura No, prema posljednjem dopisu, njezina je vrijednost dodatno umanjena.

"Stečajni upravitelj je putem ovlaštenog sudskog vještaka procijenio pokretnu imovinu dužnika, obzirom na protek vremena, amortizaciju i oštećenja u potresu, kao i preseljenju iz prostora stranke iz zagrebačke Praške ulice u Masarykovu" gdje je i "jedan korisniji dio uredske opreme", ističe se u izvješću.

Dodaje se i da u posljednjem kvartalu nije bilo unovčenja imovine, ali i da stanje na računu te stranke - stečajnog dužnika iznosi 56.413 eura.

"Nema uvjeta za izradu stečajnog plana, a članovi stranke potvrđuju da za to nisu zainteresirani pa se smatra da će se do 31. svibnja 2025., kada se naplate sva potraživanja gradova, općina i županija i unovči pokretna imovina - dakle, do novih izbora, moći predložiti zaključenje stečajnog postupka i završna dioba. Dužnik će se brisati iz registra", zaključuje se u izvješću stečajnog upravitelja.

Stečaj otvoren u siječnju 2024.

Trgovački sud u Zagrebu lani u siječnju otvorio je stečaj te političke stranke, a u svibnju su bile utvrđene i tražbine vjerovnika u iznosu od nešto više od 280.000 eura među kojima je bilo najveće potraživanje Četiri filma d.o.o od 127.447 eura. Prijedlog za otvaranje stečaja krajem 2023. podnio je predsjednik stranke i poslovni direktor Slavko Kojić navodeći kao stečajni razlog nesposobnost za plaćanje i prezaduženost.

"Nesposobnost za plaćanje posljedica je rješenja o prethodnoj mjeri Trgovačkog suda u Zagrebu od 14. studenoga 2022. kojom se nalaže Financijskoj agenciji (Fini) da zabrani svim bankama u kojima dužnik ima otvoren račun isplate s njegova računa’’, isticao je Kojić.

I prije zatraženog otvaranja stečaja Kojić je u javnosti govorio o presudi Trgovačkog suda u korist tvrtke Četiri film d.o.o. kojom im je stranka BM 365 dužna isplatiti 885.500 kuna (117.526 eura) s pripadajućim zateznim kamatama. Spor je nastao u proljeće 2018. kada je Četiri film, u vlasništvu sestara Juka, pokrenuo ovrhu protiv stranke zbog neplaćenih spotova iz kampanje 2017.

U prijedlogu za stečaj navodilo se i da Bandić Milan 365 nema nekretnina, a da imovinu čini 67 "pokretnina", uglavnom uredskog namještaja, računala, fotoaparata i prateće opreme, hladnjaka, perilica posuđa, ali i "kaciga vespa VJ bijela L" iako postojeći skuter vespa s istaknutim stranačkim obilježjima nije naveden u popisu imovine.