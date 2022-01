Bizaran slučaj u susjednoj Bosni i Hercegovini šokirao je mnoge. Beživotno tijelo preminulog muškarca danima se raspadalo u stanu. Svi su se uporno ograđivali od preminulog te on nije imao nasljednika koji bi se za sahranu pobrinuo, piše Zenicablog.com.

– Molim vas za pomoć i da objavite informaciju koju i novinari mogu provjeriti. U ulici Jalijski put u prizemlju solitera, već danima u stanu je beživotno tijelo koje nitko ne želi da iznese iz stana jer preminuli gospodin nema nasljednika - stoji u poruci koju je dobila redakcija Zenicabloga.

Prema navodima stanara ove zgrade i riječima predstavnika Kućnog savjeta Adnana Salkanovića, policija je došla na poziv stanara i pronašla beživotno tijelo u fazi početka raspadanja.

– Osoba je više dana mrtva, ali grijanje u stanu je bilo isključeno, stan vrlo hladan, a osoba nije kontaktirala ni sa kim. Žena koja ga je htjela posjetiti i odnijeti mu nešto hrane, pronašla ga je mrtvog. Policija je cijeli dan bila ovdje, kontaktirala sve nadležne institucije, te se navodno “svi ograđuju, jer umrli nije socijalni slučaj, a nema nasljednika - kaže predsjednik kućnog savjeta.

– Dat nam je savjet da se kontaktiraju mediji da bi se izvršio pritisak na ostale institucije. Ne želimo politizirati, niti okrivljivati ove ili one, ali ne možemo shvatiti da nitko nije nadležan. Iz Gradske uprave pomoćnica gradonačelnika je rekla da oni mogu izdati nalog ako se radi o socijalnom slučaju, a on to nije bio. Policija preuzima tijelo, ako se radi o zločinu, a utvrđeno je da to nije. Nema nasljednika, a oba pokopna društva koja smo kontaktirali, proglasila su se nenadležnim, dok se ne donese “papir” tko preuzima troškove. U Bolnicu tijelo isto nitko ne vozi, jer se ne zna tko će platiti. Ja sam kontaktirao ljude i efendiju iz džemata, čak su susjed predlagali da Kućni savjet i mjesni džemat prikupe dio sredstava, ali nitko neće “na riječ” da tijelo vozi u KBZ - rekao je predsjednik kućnog savjeta.

Stanari su zgroženi, a sve dodatno pogoršava činjenica da se hodnikom zgrade širio i neugodan miris.

– U zgradi imamo dosta samaca, starih osoba, ljudi koji se boje bolesti i zaraze, a kamoli smrti. Nije nam drago, ali smo se morali javno obratiti za pomoć, da vidimo je li itko nadležan za umrle - rekli su susjedi.

No, idućeg dana nakon što je vijest izašla u medijima beživotno tijelo u stanu u ulici Jalijski put broj 4., radnici JP Gradska groblja preuzeli su tijelo iz stana.

Zbog cijele priče javili su se mnogi građani koji su spremni pomoći da se njihov sumještanin dostojanstveno sahrani.