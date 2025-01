Strašan slučaj zlostavljanja! Dvoje monstruma seksualno iskorištavali dijete, sve snimali

Zabien Burns (35) i Bethany Hill (27) iz Hulla optuženi su za seksualno zlostavljanje maloljetnica, kojeg su snimali svojim mobitelima. Zlostavljanje djevojke otkriveno je nakon što su Burnsovi telefoni zaplijenjeni u sklopu istrage o njegovom nasilju prema partnerici, piše Mirror.

Tijekom istrage pronašli su stotine slika zlostavljanja djece, uključujući neke u najtežoj kategoriji. Pronađeno je nekoliko video zapisa Burnsa i Hill kako zlostavljaju mladu djevojku, uključujući silovanje i seksualne radnje. Hill je prikazan kako drži kameru kako bi snimila zlostavljanje.

Majka djevojčice nije imala pojma da se zlostavljanje dogodilo sve dok se policija nije uključila.

- Nikada nisam mogla ni zamisliti da će se nešto tako strašno dogoditi mojoj obitelji. Njihovi postupci su me duboko pogodili. Osjećala sam se potpuno otupjelo, kao da nisam mogla vjerovati što se događa. Bio je to veliki šok, užasan i neočekivan. Osjećam ogroman bijes prema onome što čudovišta rade djeci, to mi je stalno u mislima - rekla je majka zlostavljane djevojčice.

Burns i Hill također su imali seks jedno s drugim u vrijeme zlostavljanja, a na videu djevojčica se probudila i očito potresena zbog zlostavljanja plakala je za majkom.

Ovo im nije prvi prijestup. Burns je već osuđivan za 20 kaznenih djela, uključujući napad s tjelesnim ozljedama, posjedovanje noža i droga. 2013. godine osuđen je na šest godina zatvora zbog ranjavanja. Hill nije imala prethodnih osuda, ali je 2019. opomenuta zbog uznemiravanja.

Burns je zanijekao niz seksualnih prijestupa, uključujući silovanje djeteta, seksualno iskorištavanje i zlostavljanje. Osuđen je od strane porote u Grimsbyju, dok je Hill priznala prekršaje. Osuđena je na 10 godina zatvora, a njega čeka čak 16 godina iza rešetaka.