Strašna snimka: Učenice su se tukle u Dubravi, ostali navijali

Prošlog tjedna kod zgrade Prehrambeno-tehnološke škole u Dubravi potukle su se dvije učenice. Snimala ih je vršnjakinja,a ostali su se okupili i navijali.

Ravnateljica: Zvali smo policiju

Navodno je sukob između njih izbio zbog dečka. Budući da se u zgradi nalazi nekoliko škola: Veterinarska, Agronomska i Prehrambeno-tehnološka, svi su ravnatelji i pedagozi odmah reagirali.

- Istina je, učenice su se potukle u garažama iza škole. Čim sam čula što se događa, odmah sam nazvala policiju, međutim dok su oni došli na mjesto događaja, svi su se razišli - otvoreno nam kazuje ravnateljica Veterinarske škole Andrea Đurđević.

Obje su pozvali na razgovor

Iako taj dan nisu uspjeli saznati što se točno dogodilo, krenula je u istraživanje o kojim se učenicama radilo te koji je zapravio bio slijed događa koji je doveo do međuvršnjačkog nasilja.

- Imamo jako puno učenika i nisu svi iz iste škole. Ali to nam u tom trenutku nije bilo bitno. Željeli smo pronaći počinitelje i stati tome na kraj - kaže nam ravnateljica.

Nakon dva dana istraživanja, anonimno je zaprimila video tučnjave koji je snimala jedna od učenica.

- Trebalo nam je dva dana da otkrijemo tko su dvije djevojčice sa snimke. Čim smo saznali, obje smo pozvali u ured na razgovor - nastavlja ravnateljica.

Saznali su da je jedna učenica Veterinarske škole, a druga Agronomske škole. Sastala se s ravnateljem Agronomske škole, Ivicom Marinićem te je s njim dogovorila daljnji postupak.

- U petak me ravnateljica Veterinarske škole obavijestila da je jedna od sudionica tuče, učenica Agronomske škole. Pozvali smo obje djevojčice u ured, nazvali njihove roditelje, i obavili zajednički razgovor s pedagoginjom - kaže ravnatelj.

Imale dogovorenu još jednu tučnjavu

Navodno su djevojčice imale dogovorenu još jednu tučnjavu, pa su ravnatelji odlučili čim prije reagirati.

- Najvažnije nam je bilo to prevenirati. Obavili smo razgovor s njima, a roditelji su ih odveli doma taj dan - kaže.

Nakon toga postupili su prema pravilniku i obavijestili gradski ured, Ministarstvo i sve nadležne službe o tome što se dogodilo.

- To smo napravili u petak, tako da još uvijek nismo izrekli mjere učenicama, iako ćemo to napraviti do kraja ovog tjedna - kaže ravanteljica Đurđević.

Nakon razgovora sa socijalnom pedagoginjom, djevojčice su se jedna drugoj ispričale te između sebe riješile problem.

'Ispričale su se i rekle da su napravili glupost'

- Došle su i do mene u ured i rekle da su napravile glupost na koju su ih nagovorili drugi učenici. Pričale smo o tome na koji način bi druge učenike mogli educirati o međuvršnjačkom nasilju, pa su se učenice same ponudile pred kolegama ispričati što se dogodilo i zašto je bilo besmisleno - kaže ravnateljica.

Ravnatelji svih škola rekli su nam kako je ovo prvi put da su se susreli s ovakvom situacijom, ali da će ovaj primjer iskoristiti kao lekciju za sve učenike, ali i za sebe.

- Napravit ćemo edukaciju svih učenika o međuvršnjačkom nasilju te sada radimo na izradi plana na koji način ćemo to izvesti. Ovo je stvarno strašno i zaista ćemo se potruditi da se ovakve stvari više ne događaju - zaključuje ravnateljica.

Pravovremena i jasna reakcija za primjer

Ovaj je slučaj primjer gdje su ravnatelji škola jasno, pravovremeno i otvoreno reagirali, ali vršnjačko nasilje - pa i ovakvko nasilje među djevojčicama, često se pokušava prikriti ili ignorirati.

Slične scene tučnjava djevojčica u Splitu pojavile su se u javnosti prije dvije godine, ali tada profesori splitskih srednjih škola nisu htjeli javno govoriti o ovome fenomenu.

Priznali su tek da ovakve tučnjave nisu novost već nešto što se pojavljuje svakih nekoliko godina. Javnost vrlo teško doznaje za njih, tek kada osvanu na internetu, a u većini slučajeva snimke objavljuju oni koji su snimali i navijali za jednu od sudionica tučnjave. Osobito su teški i brutalni slučajevi gdje je jedna djevojčica izložena nasilju i zlostavljanju više vršnjakinja, pa je tako u Metkoviću više njih nanijelo teške ozljede jednog djevojčici.

Vrhunac šoka za hrvatsku javnost bila je priča od prije nekoliko godina kad je napadnuta učenica 8. razreda jedne osnovne škole u Splitu. Djevojku (14) tijekom velikog odmora pretukla je godinu dana starija djevojka koja se bavi kickboksingom. Nije riječ o adolescentskoj svađi koja je prerasla u fizički obračun, nego je premlaćivanje naručila razredna kolegica nesretne cure.

Kickbokserica ju je najprije izudarala rukama po glavi, te je potom uhvatila za kosu i glavu joj “nasadila” na svoje koljeno. Djevojka je zadobila kontuziju desnog dijela lica, nagnječenje nosa i hematome po cijeloj glavi.

Nasilnica se poslije na Facebooku pohvalila ishodom obračuna. Majka pretučene djevojčice nije mogla zaspati te večeri kada joj je kći došla kući s izobličenim licem.