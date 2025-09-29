STRAŠNO Pucao na Jarunu kraj tržnice i ljudi. Uhitili su ga!

Bila je pucnjava oko 6 ujutro. Pobjegli su dok je policija došla, ali izgleda da im je auto ostao, napisao je jedan od očevidaca pucnjave u Zagrebu koja je prijavljena u ponedjeljak ujutro kraj tržnice na Jarunu.

Prema prvim informacijama, jedan muškarac pucao je iz pištolja sa zasad nepoznatim motivom. Ljudi, koji su tom trenutku išli na posao ostali su preplašeni i zvali su policiju. Uskoro su se ondje sjurile brojne patrole.

- Nakon dojave o pucnjavi priveli smo jednog čovjeka. Radilo se o plinskom oružju, no kriminalističko istraživanje je i dalje u tijeku - rekli su kratko iz policije.