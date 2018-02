'Strategija EU je jasna poruka da je Balkan europski prostor'

Bošnjački član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović u utorak je pozdravio novu strategiju Europske unije za zapadni Balkan ističući kako ona daje novu priliku za čvsrto povezivanje država regije s Unijom pri čemu i BiH unatoč trenutačnom zaostajanju dobija priliku nadoknaditi propušteno i steći uvjete za punopravno članstvo.

"Strategija predstavlja vrlo jasnu globalnu poruku da je zapadni Balkan europski prostor čija je budućnost u Europskoj uniji. Nova strategija ostavlja mogućnost da do 2025. sudjelujemo u otvorenoj utrci u kojoj možemo sustići i prestići države koje su trenutačno ispred nas na putu članstva u EU", kazao je Izetbegović za sarajevski portal Klix.

Bosna i Hercegovina još nije, nakon više od godinu dana, predala odgovore na upitnik temeljem kojeg će Europska komisija izraditi mišljenje o njezinu zahtjevu za članstvo.

On je pozvao političare u BiH da zajednički iskoriste predstojeće razdoblje za provedbu očekivanih reformi koje bi trebale transformirati cijelu zemlju sukladno europskim standardima i vrijednostima.

Važnim je ocijenio i pruženu priliku za jačanje sigurnosnih veza između zapadnog Balkana i EU uz ocjenu kako je to nužni odgovor na zajedničke vanjske prijetnje.

Po Iztebegovićevu sudu iznimno važan dio strategije je stajalište EU da države zapadnog Balkana ne mogu blokirati pridruživanje drugih država Uniji zbog neriješenih međusobnih sporova jer ih strategija upućuje da takva pitanja obavezno riješe uzajamnim dogovorom, a ako to nije moguće onda obvezujućom međunarodnom arbitražom.

Zovko: Strategija proširenja vraća EU na zapadni Balkan

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko u utorak je ocijenila da je strategija proširenja EU-a "ohrabrujući" potez koji nam govori da se Unija konačno ponovo vraća na zapadni Balkan kako ga ne bi prepustila Rusiji, Kini i Turskoj.

"Ova strategija je ohrabrujuća i govori nam kako se Europska unija konačno ponovo vraća na zapadni Balkan kako ga ne bi prepustila Rusiji. Kini i Turskoj. Ova najava i publicitet oko same strategije poručuje da EU ipak jednim ozbiljnim pristupom želi pojasniti da ove zemlje imaju vrlo skoru budućnost u pridruživanju Europskoj uniji. Želi također obavjestiti svoju javnost i pripremiti je za završetak pridruživanja zemalja zapadnog Balkana Uniji", kazala je Zovko za Hinu.

Zovko (HDZ/EPP) smatra da je za Hrvatsku to izuzetno važno pitanje zbog mira i sigurnosti jer sama činjenica da će se jugoistočna Europa kao zona nemira i sigurnosti zatvoriti, značit će da se Europa ozbiljno prihvatila da radi na njezinom pridruživanju.

"To znači sigurnost za samu Hrvatsku", kazala je Zovko.

Prema njezinim riječima, najizgledniji kandidati za sljedeće pridruživanje Uniji su Srbija i Crna Gora.

Što se BiH tiče, podsjetila je na nedavnu posjetu predsjedništva BiH Europskoj pučkoj stranci (EPP) i predsjedatelja BiH Dragana Čovića i njegovog razgovora s predsjednikom Europske komisije (EK) Jeanom-Claudeom Junckerom i visokom povjerenicom za vanjsku politiku Federicom Mogherini gdje je upućrna jedna poruka da BiH ima jednaku šansu i nema nikakvu prepreku da što prije dostigne Crnu Goru i Srbiju.

"Ali, unutar same zemlje se mora postići dogovor o izmjenama izbornog zakona gdje Hrvati apsolutno moraju imati svog člana predsjedništva, svoje predstavnike u Domu naroda i trebaju konačno biti svoj na svome u državi koja opet prolazi jedan turbulentni period. Sada je lopta u posjedu jednog većinskog naroda, bošnjačkog naroda koji treba shvatiti da je do njih da se to pitanje riješi", rekla je Zovko.

Unutar EU-a, nastavila je, postoji dogovor poštivanja federalizma, poštivanja reprezentativnosti i oni moraju shvatiti da ta načela moraju prihvatiti u cilju funkcioniranja države kako bi svom narodu otvorili vrata, a ne da budu u čekaonici kao što su neke zemlje godinama na čekanju zbog kršenja ljudskih prava i provođenja diktature u njihovim zemljama.

"Oni političari koji pozivaju na nerede, sukobe, nedostatak povjerenja i koji ne nude rješenja, biti će obeshrabreni u daljnjem pristupu Europskoj uniji. Uzore trebaju tražiti na drugoj strani", poručila je hrvatska europarlamentarka.

Osvrnuvši se na uređenje BiH kao građanske države ideje koja je posebice živa u redovima njemačkih socijalista, Zovko ističe da to ne bih nazvala njemačkom državnom politikom.

"Nisam nikada čula da bi se kancelarka Angela Merkel zalagala da se Bosni i Hercegovini mijenja ustav.", kazala je i dodala da se zna na čiju to ruku ide.

"To ide na ruku većinskog naroda i to bi dovelo do kraja BiH kao države", smatra Zovko.

Podsjetila je na slučaj Nepala, mala zemlja između Indije i Kine koja pokušava očuvati svoju ravnotežu i bez ikakvih tenzija samo10 godina nakon rata već imaju gotov ustav i uvodi se federalizacija.

"Ako može jedan maleni Nepal, zašto ne bi i BiH", rekla je Zovko.

"Ovdje je puno na pladnju ponuđeno zemljama u tom budućem pridruživanju a puno toga ovisi o samom karakteru i vizionarstvu budućih politika koje će se provoditi na tom prostoru", ocijenila je.

Na ptanje da li je EU već malo zakasnila u toj strategiji, odgovorila je da ćemo to uskoro vidjeti.

"Rusija, Kina i Turska su tu. Kina stiže tamo gdje nema SAD-a i Europe. Ono što Europa radi kada kasni je da plaća najveći račun", zaključila je Zovko.