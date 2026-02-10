Sam dubrovački župan nedavno je pričao kako je helikopter trebao dobiti bazu u Opuzenu. Tako se govorilo nakon niza sastanaka, analiza statistika nesreće, kao i geografskih obilježja
Strateški kaos: Helikopter ide na Čilipe umjesto u Opuzen...
Svjedoci smo loših događaja u prošlosti. Mislim da će se s ovim helikopterom ta situacija promijeniti jer ima veće mogućnosti od prethodnih. Najizazovnije je pokriti zdravstvenu skrb na otocima, a ponajprije na Lastovu, jedinom pučinskom otoku u županiji, rekao je u ponedjeljak župan Dubrovačko-neretvanske županije Blaž Pezo.
