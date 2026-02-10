Obavijesti

LOGISTIČKA NOĆNA MORA PLUS+

Strateški kaos: Helikopter ide na Čilipe umjesto u Opuzen...

Piše Bogdan Blotnej,
Sam dubrovački župan nedavno je pričao kako je helikopter trebao dobiti bazu u Opuzenu. Tako se govorilo nakon niza sastanaka, analiza statistika nesreće, kao i geografskih obilježja

Admiral

Svjedoci smo loših događaja u prošlosti. Mislim da će se s ovim helikopterom ta situacija promijeniti jer ima veće mogućnosti od prethodnih. Najizazovnije je pokriti zdravstvenu skrb na otocima, a ponajprije na Lastovu, jedinom pučinskom otoku u županiji, rekao je u ponedjeljak župan Dubrovačko-neretvanske županije Blaž Pezo.

Ova škola u Hrvatskoj testirala je sve svoje učenike na droge i alkohol, a ovo su rezultati...
ŠOKANTAN PRVI DAN

Analizu su provodili odmah, pa su roditelji već isti dan dobili na uvid rezultate provedenog testiranja...
Prognoza: Olujno jugo pa snijeg
EVO ŠTO NAS ČEKA

U subotu stiže novo jače pogoršanje vremena, pri čemu će ponovno biti obilnije oborine duž Jadrana i uz Jadran. U gorju je moguć i snijeg
Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €
PREGLEDALI MI MERCEDES

Stanivuković je nedavno zgrozio hrvatsku javnost govorom u kojem je izrazio žaljenje za 'srpskom Krajinom'.

