Strateško partnerstvo: Stanje u Uljaniku proučava šest tvrtki

Predsjednik Uprave pulskog Uljanika Emil Bulić izjavio je u petak u Puli kako je procesu dubinskog snimanja poslovanja Uljanika pristupilo ukupno šest tvrtki te kako će se večeras, do kada je rok za predaju ponuda za strateško partnerstvo, doznati ozbiljnost tih ponuda.

Proces dubinskog snimanja poslovanja Uljanika zaključen je jučer u 18 sati, a rok za predaju ponuda za strateško partnerstvo je do danas u 20 sati.

"Na osnovu do sada zaprimljenih ponuda ne možemo dati nikakvu lažnu nadu ni sebi ni ljudima koji čekaju odluku. Pričekajmo večeras do 20 sati da vidimo ozbiljnost tih ponuda, no usmene najave su bile pozitivne", rekao je Bulić novinarima.

Na upit je li istina da je Danku Končaru i njegovoj tvrtki uskraćen ulazak u data room, Bulić je poručio da nitko nije odbijen.

"Nije istina da nismo dozvolili ulazak u data room Danku Končaru i njegovoj tvrtki. Nitko nije odbijen, svi koji su imali namjeru sudjelovati u postupku restrukturiranja Uljanika imali su pravo pristupa. Bilo koja tvrtka kod koje je postojao interes mogla je pristupiti i tu ništa nije bilo sporno. Mi smo u komunikaciji s nekim društvima koji nisu pristupili data roomu, to je činjenica, no sve tvrtke koje su iskazale i pokazale legitiman interes pristupile su data roomu. Odbijanja nije bilo", naglasio je.

Odgovarajući na pitanje novinara, predsjednik Uprave Uljanika je naglasio kako još uvijek nema uvjeta za stečaj, kako se trenutno vode pripremni postupci kako bi se utvrdila osnovanost postoje li uopće postoje uvjeti za otvaranje stečajnog postupka ili ne postoje.

"Sve ovo što radimo, radimo upravo s ciljem da otklonimo postojanje osnove za otvaranje stečajnog postupka. Mi smo u kontaktu s nadležnim tijelima koji vode računa o tim aktivnostima, mi im podnosimo izvještaje kako bi dokazali da postoji smisao i osnovani razlozi da Uljanik nastavi s poslovanjem. Kontinuirana blokada računa postoji, no to nije jedini element koji presuđuje u donošenju odluka o stečaju. Prije donošenja odluka moramo dokazati sudu da naš poslovni plan pokazuje održivost u samom sustavu", ustvrdio je Bulić.

On je za večeras, nakon zaprimanja ponuda, najavio sjednicu Nadzornog odbora dok će se idućih dana razmatrati ponude te razgovarati s nadležnim institucijama i potencijalnim partnerima.

"Mi ćemo inzistirati da oba brodogradilišta budu u paketu, to nam je primarni cilj, premda razmatramo sve opcije. Uljanik u Puli i 3. maj u Rijeci moraju opstati pod bilo kojim uvjetima", poručio je Bulić.

Istaknuo je i kako je Upravi od iznimne važnosti bilo to što potencijalni parteri nude u brodogradnji odnosno održivost brodogradnje.

"Izbor partnera je na Upravi i Nadzornom odboru i tu staje svaka moguća odgovornost bilo koga drugoga. Realno, Uprava će se konzultirati s Vladom i resornim ministarstvom, jer nemamo mogućnosti niti alata da samostalno to napravimo. Odgovornost je na Upravi i Nadzornom odboru i taj dio moramo preuzeti na sebe. Komunikacija s Ministarstvom je intenzivna", rekao je Bulić.

