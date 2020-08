-\u00a0Napravili smo dvije prijave, prvo je bila prekr\u0161ajna prijava veterinarskoj inspekciji gdje sam spomenula sve uvjete i ozljede koje su prekr\u0161ajne prema zakonu i prema kojima inspektor ima odmah oduzeti \u017eivotinje -\u00a0kazala je za Dnevnik.hr\u00a0Iris Ban-Kro\u0161elj iz udruge Animalex te objasnila kako je pro\u0161lo nekoliko dana do izlaska inspektora na teren.

<p>Udruga Animalex objavila je jezive snimke zlostavljanja tri psa i četvero štenadi u selu Doljani kod Daruvara.</p><p>To mučenje građeni su prijavili Policijskoj postaji u Daruvaru, no iz nje su poručili kako to nije u njihovoj nadležnosti već u nadležnosti veterinarske inspekcije i komunalnog redara.</p><p>Iz Animalexa su bili uvjereni kako će psi biti oduzeti zlostavljaču, no to se nije dogodilo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO ZLOSTAVLJANJA</strong></p><p>- Napravili smo dvije prijave, prvo je bila prekršajna prijava veterinarskoj inspekciji gdje sam spomenula sve uvjete i ozljede koje su prekršajne prema zakonu i prema kojima inspektor ima odmah oduzeti životinje - kazala je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/stariji-muskarac-kod-daruvara-zlostavlja-pse---615945.html" target="_blank">Dnevnik.hr</a><strong> Iris Ban-Krošelj</strong> iz udruge Animalex te objasnila kako je prošlo nekoliko dana do izlaska inspektora na teren.</p><p>- Inspektora sam nazvala da me obavijesti o tome što je napravio. On je tamo došao s veterinarom. Prijavila sam da psi nisu cijepljeni ni čipirani, što su također prekršaji, kažnjivi novčanom kaznom većom od 20.000 kuna. Veterinar je pri izlasku čipirao i cijepio dva psa. Tamo se ukupno nalaze tri psa i četiri šteneta. Inspektor tvrdi, iako to nije moguće, barem prema fotografijama i snimkama, da baš taj video u kojem čovjek nogom gazi po glavi psa - nije vidio.</p><p>Ban-Krošelj smatra kako je puno toga ukazalo na neznanje inspektora, a DORH-u je kaznena prijava predana 4. kolovoza te oni predmet u svoju nadležnost uzimaju od ponedjeljka. Poručila je kako očekuju bezuvjetnu zatvorsku kaznu za počinitelja zločina.</p>