POLICIJA NA TERENU

Strava kod Šarengrada: Vozač auta je poginuo na licu mjesta

Strava kod Šarengrada: Vozač auta je poginuo na licu mjesta
Policija provodi očevid kako bi se utvrdile okolnosti nesreće, a promet tom dionicom trenutno se odvija uz regulaciju policijskih službenika

Vozač osobnog automobila poginuo je u teškoj prometnoj nesreći koja je bila u četvrtak na cesti između Šarengrada i Bapske.

Dojava o nesreći zaprimljena je u 18:23, a na teren su odmah upućeni policija, hitna pomoć i ostale žurne službe. Djelatnici hitne pomoći na mjestu nesreće mogli su samo konstatirati smrt vozača.

Policija provodi očevid kako bi se utvrdile okolnosti nesreće, a promet tom dionicom trenutno se odvija uz regulaciju policijskih službenika.

