Strava: Kod Teherana se srušio ukrajinski avion sa 180 putnika

Boeing 737 Ukraine International Airlinesa srušio se zbog tehničkog kvara nakon polijetanja iz iranske zračne luke Imama Homeinija sa 180 putnika i članova posade, objavila je u srijedu na Twitteru poluslužbena novinska agencija Fars.

ADS-B data and aircraft information regarding #PS752. https://t.co/JMpj7igNHt



PS752 was operated by a 737-800 (not a MAX) registered UR-PSR. Delivered new to Ukraine International Airlines in 2016. pic.twitter.com/eMhnBtpQP6