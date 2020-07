Strava kraj Banja Luke: Ženu je polio benzinom i zapalio, teško je ozlijeđena i životno ugrožena

On ju je pozvao telefonom i zaprijetio da će zapaliti kuću njene majke. Ona je izašla s posla kako bi spriječila da zapali kuću, ali kada je stigla njen suprug je već bio tamo, ispričali su nam mještani

<p>Svađa nevjenčanih supružnika zamalo je završila tragedijom u Laktašima, malom mjestu nadomak Banja Luke koje je poznato po <strong>Miloradu Dodiku</strong>, članu predsjedništva koji potječe od tamo. </p><p><strong>M.M. </strong>odlučila je napustiti svog <strong>supruga </strong>(43), krenula je pješice sa kćeri svojoj majci. Mještani i poznanici supružnika su ispričali da ih je razjareni suprug pratio automobilom.</p><p>- On ju je pozvao telefonom i zaprijetio da će zapaliti kuću njene majke. Ona je izašla s posla kako bi spriječila da zapali kuću, ali kada je stigla njen suprug je već bio tamo - rekli su mještani i dodali da je događaju svjedočila njena malodobna djevojčica.</p><p>Još uvijek pod dojmom onoga što su vidjeli, susjedi kažu kako je muškarac pokušavao nagovoriti ženu da uđe u automobil, a ona je to odbila. Okrenula se od njega i s djetetom je krenula pješice u smjeru majčine kuće. On ih je nastavio pratiti u autu i kroz otvoreni prozor ju je nagovarao da stane. Počeo joj je i prijetiti, a kada je vidio da ga neće poslušati, izašao je iz auta i pokušao ju ugurati unutra. Ona se branila. </p><p>U naletu bijesa, tvrde mještani, muškarac je uzeo kanistar benzina iz auta, polio ju i zapalio. Sve je vidjela njezina kćer.</p><p>Hitna pomoć ubrzo je stigla i prevezla ženu s teškim opekotinama u Urgentni klinički centar Banja Luka. Kako su priopćili, opekotine su zahvatile 50 posto njezinog tijela, priključena je na aparat za mehaničku ventilaciju i životno je ugrožena. </p><p>Policija je muškarca privela. Navodno je već i od ranije poznat po nasilničkom ponašanju. </p>